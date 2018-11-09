Охотников попросили не стрелять в туманную погоду









Как сказано в сообщении, размещенном на сайте Министерства лесного хозяйства, в условиях плохой видимости охотникам запрещено использовать огнестрельное оружие. Такая норма прописана пунктом 150 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, которые вступили в силу с 25 сентября 2018 года.





В документе отмечено, что стрелять на шум, шорох и неясно видимую цель запрещено в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по птице, которая взлетает ниже 2,5 метра.





Любителей охоты просят учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности.