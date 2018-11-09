Президент Филиппин продает яхту, чтобы повысить зарплаты и пенсии

Выручка от продажи, по словам Дутерте, пойдет на повышение зарплат медицинскому персоналу и на пенсии ветеранам вооруженных сил страны. Начальная цена яхты оглашена не была.





Яхта Ang Pangulo была построена в Японии в 1958 году и получена правительством Филиппин в счет репараций за Вторую мировую войну. Название судна означает на филиппинском языке «Президент». Яхта длиной 77 метров и водоизмещением 2,2 тысячи тонн способна развивать максимальную скорость 18 узлов (33 километра в час). Вместимость — 44 пассажира при команде в 81 человек. Судно оборудовано посадочной площадкой для вертолета.





В разное время на яхте гостили такие знаменитости, как танцоры балета Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн, пианист Ван Клиберн и киноактриса Брук Шилдс. В 1986 году яхта уже выставлялась на торги тогдашним президентом Филиппин Корасон Акино с начальной ценой в 5,5 миллиона долларов, однако покупателя не нашла.





71-летний политик Родриго Дутерте стал новым президентом Филиппин по итогам выборов, состоявшихся 9 мая 2016 года. В должность он вступит 30 июня.



