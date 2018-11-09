|
Китайцы показали первого в мире робота-ведущего новостей
Китайские телевизионщики похвастались сенсационной новинкой - цифровым ведущим на базе искусственного интеллекта. Голограмма может вести новости круглые сутки, никогда не запинается в эфире, а главное - не требует гонораров и отпусков.
По данным СМИ, презентация кибержурналиста прошла на Всемирной конференции по управлению Интернетом в провинции Чжэцзян.
Сообщается, что показанную голограмму создали, использовав внешность и голос известного в стране журналиста Цю Хао. Как говорят разработчики, с таким же успехом прототипом виртуального ведущего может стать любой человек. В программу достаточно лишь загрузить видео, на котором снят ведущий, и она в точности скопирует его образ, мимику и жесты.
Создатели новинки заверили, что с ее помощью можно заметно удешевить производство телевизионного контента: виртуального ведущего не нужно гримировать, ему не нужны ни студия, ни теле- и звукооператор, а еще он может совершенно бесплатно работать 24 часа в сутки без выходных и отпусков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайские телевизионщики похвастались сенсационной новинкой - цифровым ведущим на базе искусственного интеллекта. Голограмма может вести новости круглые сутки,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)