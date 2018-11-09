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Китайцы показали первого в мире робота-ведущего новостей

10.11.2018 11:38 — Разное | Партизан  
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Китайские телевизионщики похвастались сенсационной новинкой - цифровым ведущим на базе искусственного интеллекта. Голограмма может вести новости круглые сутки, никогда не запинается в эфире, а главное - не требует гонораров и отпусков.




По данным СМИ, презентация кибержурналиста прошла на Всемирной конференции по управлению Интернетом в провинции Чжэцзян.

Сообщается, что показанную голограмму создали, использовав внешность и голос известного в стране журналиста Цю Хао. Как говорят разработчики, с таким же успехом прототипом виртуального ведущего может стать любой человек. В программу достаточно лишь загрузить видео, на котором снят ведущий, и она в точности скопирует его образ, мимику и жесты.

Создатели новинки заверили, что с ее помощью можно заметно удешевить производство телевизионного контента: виртуального ведущего не нужно гримировать, ему не нужны ни студия, ни теле- и звукооператор, а еще он может совершенно бесплатно работать 24 часа в сутки без выходных и отпусков.

 
 
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Китайские телевизионщики похвастались сенсационной новинкой - цифровым ведущим на базе искусственного интеллекта. Голограмма может вести новости круглые сутки,...
 
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