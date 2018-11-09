Китайцы показали первого в мире робота-ведущего новостей













По данным СМИ, презентация кибержурналиста прошла на Всемирной конференции по управлению Интернетом в провинции Чжэцзян.





Сообщается, что показанную голограмму создали, использовав внешность и голос известного в стране журналиста Цю Хао. Как говорят разработчики, с таким же успехом прототипом виртуального ведущего может стать любой человек. В программу достаточно лишь загрузить видео, на котором снят ведущий, и она в точности скопирует его образ, мимику и жесты.





Создатели новинки заверили, что с ее помощью можно заметно удешевить производство телевизионного контента: виртуального ведущего не нужно гримировать, ему не нужны ни студия, ни теле- и звукооператор, а еще он может совершенно бесплатно работать 24 часа в сутки без выходных и отпусков.