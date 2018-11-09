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Около 169 тыс. белорусов владеют двумя и более квартирами
10.11.2018 13:10 — Разное | Аргументы и факты
На сегодня около 169 тысяч белорусов владеют двумя или большим количеством квартир, сообщает
В ведомстве напоминают о необходимости оплаты до 15 ноября текущего года:
Сегодня земельный налог и налог на недвижимость платят 2,8 миллиона физлиц. От налога на недвижимость освобождаются владельцы одной квартиры.
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Число наши сограждан, в собственности которых не один объект жилой недвижимости, растет из года в год в пределах 10%.
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