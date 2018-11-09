Около 169 тыс. белорусов владеют двумя и более квартирами

На сегодня около 169 тысяч белорусов владеют двумя или большим количеством квартир, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного государственного налогового инспектора управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Екатерину ЗАРЕЦКУЮ.

В ведомстве напоминают о необходимости оплаты до 15 ноября текущего года:

земельного налога,

налога на недвижимость,

арендной платы за земельные участки, которые находятся в госсобственности.

Сегодня земельный налог и налог на недвижимость платят 2,8 миллиона физлиц. От налога на недвижимость освобождаются владельцы одной квартиры.

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