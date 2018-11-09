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Около 169 тыс. белорусов владеют двумя и более квартирами

10.11.2018 13:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Около 169 тыс. белорусов владеют двумя и более квартирами
Фото из открытых источников

На сегодня около 169 тысяч белорусов владеют двумя или большим количеством квартир, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного государственного налогового инспектора управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Екатерину ЗАРЕЦКУЮ.

В ведомстве напоминают о необходимости оплаты до 15 ноября текущего года:

  • земельного налога, 
  • налога на недвижимость, 
  • арендной платы за земельные участки, которые находятся в госсобственности.

Сегодня земельный налог и налог на недвижимость платят 2,8 миллиона физлиц. От налога на недвижимость освобождаются владельцы одной квартиры. 

Около 169 тыс. белорусов владеют двумя и более квартирами
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Число наши сограждан, в собственности которых не один объект жилой недвижимости, растет из года в год в пределах 10%.
 
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