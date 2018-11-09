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«Уют»ная осень. Мебельный магазин провел творческий конкурс для маленьких случчан

10.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Нынешняя осень подарила случчанам не только много теплых, солнечных дней, но и новые поводы для творчества. Вдохновившись живописной порой года, мебельный магазин «Уют» провел конкурс рисунков и аппликаций для талантливых детей, итоги которого подвели 9 ноября.

В конкурсе от магазина «Уют» приняли участие воспитанники Слуцкого Центра детского творчества и Слуцкого эколого-биологического центра. Строгих правил для юных художников не было – в творчестве можно было использовать различные материалы, работать в разных техниках, абсолютно не сдерживая полет фантазии.

— Такие конкурсы помогают развивать творческий потенциал учащихся, стимулируют детей к творчеству, к познанию, к стремлению к чему-то более высокому. Когда нам предложили поучаствовать в конкурсе, дети активно поддержали эту идею, стали придумывать необычные образы, сюжеты. Некоторые рисовали даже по несколько рисунков и с нетерпением ждали результатов,  делится впечатлениями педагог дополнительного образования Центра детского творчества Елена Чижик.

Не меньше энтузиазма проявили и учащиеся эколого-биологического центра. В своих работах ребята использовали природный материал, так что осень в их исполнении оказалась весьма реалистичной.

— Дети пытались с помощью природного материала передать красоту осени. Какие-то сюжеты ребята придумывали сами, где-то преподаватели помогали им с идеями. Разноцветные листья, яркие цветы – все это как нельзя лучше дополнило детскую фантазию и помогло создать настоящие шедевры, уверена педагог дополнительного образования Слуцкого эколого-биологического центра Наталья Прокопук.

В итоге на суд жюри было представлено 96 работ.

Дети – наше будущее. Мы хотели поддержать именно талантливых ребят, которые наверняка тонко прочувствовали красоту нынешней осени, рассказывает руководитель магазина «Уют» Леонид Голец. Не думали, что дети проявят такой интерес к нашему конкурсу, что будет столько участников. Выбирать победителей было очень сложно, ведь каждая работа индивидуальная, необычная, интересная. Так что нам пришлось приложить немало усилий, чтобы определить лидеров.

Администрация магазина «Уют» выбрала 5 победителей. Ими стали воспитанница Центра детского творчества Мария Борщевская, воспитанники эколого-биологического центра Рената Гупалович, Ульяна Музыкантова, Ирина Соловей и Валерия Жданович. Все они получили в подарок наборы для творчества: краски, альбомы, разноцветные ластики. Без призов не остался ни один участник, для каждого ребенка организаторы конкурса подготовили сладкие угощения.

«Уют»ная осень. Мебельный магазин провел творческий конкурс для маленьких случчан

«Уют»ная осень. Мебельный магазин провел творческий конкурс для маленьких случчан

«Уют»ная осень. Мебельный магазин провел творческий конкурс для маленьких случчан

«Уют»ная осень. Мебельный магазин провел творческий конкурс для маленьких случчан

«Уют»ная осень. Мебельный магазин провел творческий конкурс для маленьких случчан

«Уют»ная осень. Мебельный магазин провел творческий конкурс для маленьких случчан

«Уют»ная осень. Мебельный магазин провел творческий конкурс для маленьких случчан

«Уют»ная осень. Мебельный магазин провел творческий конкурс для маленьких случчан

«Уют»ная осень. Мебельный магазин провел творческий конкурс для маленьких случчан

«Уют»ная осень. Мебельный магазин провел творческий конкурс для маленьких случчан


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 62
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Вдохновившись живописной порой года, мебельный магазин «Уют» провел конкурс рисунков и аппликаций для талантливых детей, итоги которого подвели 9 ноября.
 
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