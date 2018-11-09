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Российские базы в Беларуси: как их там нет
Фото с официального сайта президента Беларуси
1. российские политики заявили о "нашем ответе злобному Западу" в виде расширения военного присутствия в Беларуси;
2. тезис подхватили СМИ (в последнем случае и украинские);
3. беларуские официальные лица, говоря о росте напряжённости, заявили про возможную свою адекватную реакцию, но не высказывались однозначно насчёт того, что "реакция = военная база";
4. пресса, в зависимости от редакционной политики, восприняла это либо как отказ, либо как согласие на создание базы;
5. последовала пауза, после которой из Минска прозвучало однозначное "нет".
Такая последовательность реализовывалась как минимум четыре раза на протяжении 2006–2018 годов. Иногда она сопровождалась "торговыми войнами" между Беларусью и РФ. Логика войн и бодания проста до безобразия:
– обе стороны говорят о близости и союзнических обязательствах;
– Беларусь на этом фоне предлагает купить у РФ современное вооружение;
– Россия отказывает "союзнику" в продаже оружия (продавая при этом его кому угодно), предлагая поставить технику "вместе со своими солдатами";
– беларуская сторона решает вопросы по оружию либо в результате торговых войн, либо с другими партнёрами, без участия РФ. Таким образом понемногу модернизирует армию и параллельно ликвидирует "пробелы в обороне", которые могут стать аргументом для наличия военной базы на своей территории.
История вопроса, логика процесса и примеры приведены в относительно коротком (девятиминутном) ролике.
Ради справедливости стоит отметить, что российские военные объекты в Беларуси есть. Это 43 узел связи ВМФ "Вилейка" и РЛС "Ганцевичи" (в российский документах РЛС "Барановичи"). Оба созданы согласно межправительственных договоров 90-х годов. Оба не имеют статуса военной базы (о чём есть отдельная запись в договорах). Количество персонала на "Вилейке" ограничено цифрой 250 (в реальности по моим данным работает около 220-225 военнослужащих). Персонал РЛС "Ганцевичи" изначально был ограничен числом 1200 человек. Но в договоре есть пункт о ежегодном снижении количества российских военных и наёмом на работу гражданских специалистов. По состоянию на начало 2018-го по разным оценкам на РЛС "Ганцевичи" находилось от 200 до 450 российских военных и 251 гражданский специалист. Вполне вероятно, что верхняя граница (подсчёты российской стороны – 450) не разделяют гражданских специалистов с беларуским паспортом и российских военных. Но подтверждения такому подходу к учёту персонала у меня на руках нет.
На обоих объектах не допускается размещение бронетехники и тяжёлого вооружения. Внешний периметр охраняется либо беларуским ВОХРом либо ВС Беларуси. В обычном режиме не пускают без пропусков на территорию. Но если будут проблемы (периметр же контролируется беларусами), возможен обратный вариант – никто без разрешения не сможет выехать с объекта.
И, наконец, последний штрих – срок эксплуатации обоих объектов истекает 30 мая 2021 года. По состоянию на начало ноября 2018-го Беларусь соглашается начинать новые переговоры о продлении разрешения на эксплуатацию объектов.
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На днях закончилась очередная эпопея с "появлением в Беларуси российской военной базы".
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