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Борьба с инсультом и инфарктом выходит на наноуровень

10.11.2018 13:06 — Разное | UDF  
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Новый препарат против омбоза на основе наночастиц магнетита, разработанный в Университете ITMO, был успешно протестирован на животных.

Доклинические исследования, проведенные в рамках проекта «PHARMA 2020», показали высокую эффективность препарата и отсутствие побочных эффектов. Время растворения сгустка у него в 20 раз короче, чем у традиционных лекарств. Диапазон допустимых концентраций очень высок.

В настоящее время основными причинами смерти остаются связанные с тромбозом состояния. Существует два обычных способа лечения: либо хирургическое вмешательство, требующее сложной, высокорисковой операции, либо тромболитики. Хотя этот класс препаратов появился как метод лечения около 40 лет назад, до сих пор он не получил широкого распространения из-за побочных эффектов, которые возникают при их системном использовании. Чтобы избежать этих эффектов, действие тромболитиков должно быть локализовано. Это означает, что препарат должен быть доставлен прямо к сгустку.

Исследователи из Университета ITMO разработали тромболитики на основе наночастиц магнетита, покрытых гепарином и урокиназой. Магнетит представляет собой биосовместимый оксид железа с ярко выраженными магнитными свойствами. Поэтому движение частиц магнетита может контролироваться магнитным полем. Урокиназа - это тромболитик первого поколения с простыми молекулами. Как только наночастицы с урокиназой вводятся в кровь, их можно отправить на место образования сгустка с помощью магнитного поля. После разрушения сгустка магнитное поле выключается, наночастицы перераспределяются в печень и селезенку и постепенно удаляются.

Новый препарат успешно прошел доклинические исследования, включая токсичность, аллергенность, мутагенность и иммунотоксические тесты. Во время экспериментов с животными не было выявлено никаких побочных эффектов.

 
 
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Новый препарат был успешно протестирован на животных.
 
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