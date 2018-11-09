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Достаем кошельки: с 1 декабря в сети платных дорог Беларуси пополнение

10.11.2018 12:52 — Разное | UDF  
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Фото с сайта minsknews.by
Три новых участка добавят в сеть платных дорог Беларуси с 1 декабря.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на систему BelToll.

Общая протяженность этих участков составит 113 километров. Два участка (на 77 и 16 км) на трассе М-6 (Минск-Гродно) и один участок (на 20 км) на трассе P-28, которая связывает столицу и Нарочь.

С границами участков можно свериться на сайте (BelToll http://beltoll.by/index.php/news/1753-on-toll-roads-network-extension).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Три новых участка добавят в сеть платных дорог Беларуси с 1 декабря.
 
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