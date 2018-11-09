Достаем кошельки: с 1 декабря в сети платных дорог Беларуси пополнение



Фото с сайта minsknews.by

Об этом сообщает корреспондент агентствасо ссылкой на систему BelToll.Общая протяженность этих участков составит 113 километров. Два участка (на 77 и 16 км) на трассе М-6 (Минск-Гродно) и один участок (на 20 км) на трассе P-28, которая связывает столицу и Нарочь.С границами участков можно свериться на сайте (BelToll http://beltoll.by/index.php/news/1753-on-toll-roads-network-extension).