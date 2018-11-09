"Белавиа" каждые 2 недели будет выставлять новые билеты со скидками

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2 ноября «Белавиа» начала продавать билеты по экспериментальным тарифам. Так, билет в Барселону, Лондон, Париж можно было купить за 35 евро. Экспериментальные тарифы действуют до конца зимнего расписания — до 31 марта.Для покупки 2 ноября стали доступны более 21 тысячи мест с 75-процентной скидкой практически по всей маршрутной сети до конца зимнего расписания, рассказали в авиакомпании.— сообщили в пресс-службе «Белавиа».Но по-прежнему есть направления с билетами по специальному тарифу.приводит пример авиаперевозчик.В первый день продаж самыми активными покупателями (55%) были люди в возрасте от 25 до 34 лет.Максимально в день акции единовременно на сайте искали билеты больше 5 тысяч человек. Средний показатель в обычное время — около 300 посетителей. 75% покупателей — жители Беларуси. 59,6% посетителей сайта во время акции — женщины.В «Белавиа» отмечают, что учли интерес пассажиров к экспериментальным тарифам, поэтому раз в две недели по четвергам на сайте авиакомпании будут появляться от трех до пяти акционных направлений. О них будут рассказывать в соцсетях.рассказал гендиректор «Белавиа». —