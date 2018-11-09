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Пропавший глава столичного муниципалитета найден мертвым
Фото: Татьяна Яскович
Пропавший несколько дней назад и.о. главы администрации столичного муниципального округа Щукино 46-летний Сергей Середин найден мертвым. Первыми забили тревогу коллеги, когда чиновник после праздников не вышел на работу.
Как стало известно «МК», вечером 2 ноября Сергей Викторович после трудового дня решил встретиться со своими друзьями в районе станции метро «Тверская». В одном из пивных ресторанов москвичи провели время до утра и в районе 4.30 разошлись. Но, увы, Середин до дома так и не доехал. Его хватились лишь после праздников, 6 ноября. Ответственный чиновник почему-то не вышел на работу, коллеги заволновались и через социальные сети начали распространять объявления о поиске. Сергей Викторович проживал вместе с супругой и двумя кошками. Детей у него не было. В момент пропажи жена чиновника была в отъезде, поэтому не знала о случившемся.
Некоторые высказывали версии о криминальных причинах исчезновения Середина. Дело в том, что он вместе с несколькими оппозиционными депутатами выступал против строительства жилого комплекса вблизи опасных объектов Курчатовского института.
8 ноября в одном из моргов столицы был обнаружен неопознанный труп, подходящий под описания, а утром 9 ноября родственники узнали в нем Сергея Викторовича.
Фото: Татьяна Яскович
— По предварительному заключению судмедэкспертизы причиной смерти стала сердечная недостаточность, — рассказала муниципальный депутат района Щукино Татьяна Яскович. — Следы насильственной смерти отсутствуют, есть травма от падения. Возможно, ему стало плохо, однако никто из прохожих не обратил на это внимания и не вызвал «скорую помощь». Тело Сергея Викторовича нашли только в 8 утра в Благовещенском переулке у дома №5. Его сердце уже не билось. А документов у него при себе не было. Он был по-настоящему порядочным, светлым и оптимистичным человеком, полным жизненных планов.
По словам коллег, Сергей был грозой для чиновников, на нем лежала ответственность за работу физкультурно-спортивной, культурной и опеко-попечительской комиссий, он активно участвовал в массовых мероприятиях района.
Фото: Татьяна Яскович
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Несколько дней труп Сергея Середина пролежал в морге как неопознанный.
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