Пропавший глава столичного муниципалитета найден мертвым



Фото: Татьяна Яскович

Фото: Татьяна Яскович

Фото: Татьяна Яскович

Пропавший несколько дней назад и.о. главы администрации столичного муниципального округа Щукино 46-летнийнайден мертвым. Первыми забили тревогу коллеги, когда чиновник после праздников не вышел на работу.Как стало известно «МК», вечером 2 ноября Сергей Викторович после трудового дня решил встретиться со своими друзьями в районе станции метро «Тверская». В одном из пивных ресторанов москвичи провели время до утра и в районе 4.30 разошлись. Но, увы, Середин до дома так и не доехал. Его хватились лишь после праздников, 6 ноября. Ответственный чиновник почему-то не вышел на работу, коллеги заволновались и через социальные сети начали распространять объявления о поиске. Сергей Викторович проживал вместе с супругой и двумя кошками. Детей у него не было. В момент пропажи жена чиновника была в отъезде, поэтому не знала о случившемся.Некоторые высказывали версии о криминальных причинах исчезновения Середина. Дело в том, что он вместе с несколькими оппозиционными депутатами выступал против строительства жилого комплекса вблизи опасных объектов Курчатовского института.8 ноября в одном из моргов столицы был обнаружен неопознанный труп, подходящий под описания, а утром 9 ноября родственники узнали в нем Сергея Викторовича.— рассказала муниципальный депутат района ЩукиноПо словам коллег, Сергей был грозой для чиновников, на нем лежала ответственность за работу физкультурно-спортивной, культурной и опеко-попечительской комиссий, он активно участвовал в массовых мероприятиях района.