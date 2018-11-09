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Как белоруска "попала" на $250 в польской больнице с белорусской страховкой

10.11.2018 12:29 — Разное | UDF  
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Корреспондент Intex-press Людмила Стецко в польской больнице. Фото: личный архив
Оформляя стандартную страховку для выезжающих за границу, я, как и многие туристы, была уверена, что в случае чего родное страхование не подведет и мне не придется за свой счет поднимать недешевую зарубежную медицину. Но на деле едва не попала на 250 долларов.

Куда только не заносит судьба журналистов. Меня вот она занесла на стажировку в чудесный курортный город Закопане в Польше. Казалось бы, живи и наслаждайся чистейшим горным воздухом и неописуемой красоты видами из окна. Вот только моему равнинному организму горный климат в буквальном смысле оказался не по сердцу. С первого дня началась бессонница, а по вечерам сердце билось так, словно отдельно от меня намеревалось совершить восхождение к самой высокой вершине Татр (так называются горы в окрестностях Закопане).

Ближе к третьей ночи моего пребывания стало совсем плохо. Настолько, что я решила вызвать скорую, так как всерьез опасалась, что сердце либо разорвется, либо остановится. Естественно, мне было не до того, чтобы полностью перечитывать памятку, которая прилагалась к моему страховому полису. Но обложку, на которой была самая важная, как мне показалось, информация, я перечитала. А там была инструкция для медиков, куда они должны звонить при наступлении страхового случая. В общем, со спокойной душой и неспокойным сердцем я позвонила на ресепшн и попросила вызвать бригаду медиков.


170 долларов за… измерение давления

Я же как думала: стоит только сказать, что у меня проблемы с сердцем, приедет спецбригада со всем необходимым оборудованием, как у нас в Беларуси, врачи по-быстрому выяснят причину моего недомогания, сделают укол – и мне полегчает. Не тут-то было. Врачи скорой помощи оказались вооружены одним тонометром, который, вопреки моему ужасному самочувствию, никаких серьезных отклонений не показал. ЭКГ? С собой нет аппарата, чтобы ее сделать, нужно ехать в больницу. Конечно, больница в мои планы не вписывалась, но не до капризов. Беру в руки страховку, протягиваю медикам и… застываю в ужасе от их реакции.

– Вы из Беларуси? Плохая страховка, только деньгами, – пытаются объяснить мне по-английски врачи «скорой». – Не хотите ехать в больницу, платите за вызов. Наличными.

Сказать, что я была в панике, ничего не сказать. Тем более что только за приезд кареты скорой помощи, которая и не сделала-то ничего, мне нужно было заплатить почти 170 долларов!

Пришлось будить своего польского коллегу и просить о помощи. И мне очень повезло, что едва знакомый человек вошел в мое положение и просто заплатил из своего кармана и за вызов, и за все остальное.

Уже позже, в больнице, мне объяснили, почему с белорусами работают только за наличку: некоторые страховые компании попросту не платят за своих клиентов.


Прокапали и отпустили

В больнице скорой помощи, куда меня отвезли, удивило отсутствие больничного запаха. И это при том, что меня положили в общую палату, где находились мужчина, которого постоянно рвало, и женщина после операции, которая еле передвигалась. Система вентиляции в помещении работала настолько хорошо, что складывалось ощущение, будто ты не на больничной койке, а где-нибудь в парке на скамейке.

Медперсонал был сдержанно-вежлив. Врач, посмотрев мои анализы и спросив, как давно я в горах и не пила ли накануне спиртного, сказала, что ничего страшного нет. Но чтобы укрепить мой обезвоженный и ослабленный организм, мне поставят капельницу с магнезией и через часа три отпустят в гостиницу. Удивило, что капельницу пришел ставить мужчина. Вообще, медсестер-женщин я в тот день в больнице почти не видела. По словам местных, мужчины в этой должности у них не редкость.

С капельницей мне полегчало, и через три часа я была уже на ногах. Пугала только перспектива увидеть счет за это экспресс-лечение. Но все оказалось не так страшно. Лечение в больнице обошлось в два с половиной раза дешевле, чем поездка на скорой. К слову, так как мне как «сердечнице» прислали особую скорую, то и стоила она примерно на 50 долларов дороже обычной, хотя, по сути, ничем мне не помогла. В итоге мой четырехчасовой больничный опыт в Польше обошелся почти в 240 долларов.


Несите бумаги, и вам заплатят

Страховка у меня была стандартная для выезжающих за границу на сумму 30 тысяч евро. Правда, когда я страховалась, в компании как раз была «акция» и я вместо разовой страховки за 8 рублей оформила 60-дневную за 24 рубля. Тогда я была уверена, что совершила выгодную сделку. Но когда по возвращении домой несла документы из больницы в страховую компанию, переживала. А вдруг вызов скорой посчитают необоснованным и откажутся его оплачивать? А что было бы, если бы я накануне вечером выпила бокал вина и анализы показали алкоголь в крови?

Встретили меня приветливо. На мой вопрос, почему я за границей вынуждена была влезать в долги, имея на руках страховку, девушка сразу спросила, звонила ли по номеру международной компании-посредника, который указан в полисе. Но почему я должна была кому-то звонить?! Нет, говорю, не до того было. Да и телефона с роумингом у меня нет. Да даже если бы был, во сколько бы мне обошелся звонок из Польши в Россию с белорусского номера? И вообще, не посреднику я деньги за страховку платила. На что работник страховой с невозмутимой улыбкой ответила, что у посредника, видимо, не заключен договор с клиникой (с чего она так решила, непонятно, так как списков медучреждений, с которыми договоры заключены, не существует), но мне волноваться не стоит, так как все мои затраты возместят. Мой вопрос, почему о таких ситуациях не предупреждают, остался без ответа.

Деньги вернули быстро – не прошло и недели. Открыли счет в банке на мое имя и перевели всю сумму в белорусских рублях. Если бы я в этом же банке решила купить злотые, чтобы вернуть долг коллеге, пришлось бы докладывать. Но в другом банке с лучшим курсом на выплаченные по страховке деньги я купила всю сумму, еще и осталось рублей пять.

Говорят, негативный опыт – тоже опыт. И для себя из этой истории я сделала несколько выводов. Во-первых, даже если ты уже тысячу раз был за границей и с тобой ничего не случалось, все может измениться в один момент. А значит, страховаться нужно всегда, даже если едешь ненадолго или недалеко. Во-вторых, если есть возможность не вызывать скорую за границей, лучше этого не делать.

Такси до больницы обойдется гораздо дешевле. В-третьих, даже с самой хваленой страховкой нужно иметь с собой наличную сумму, ведь всегда может найтись клиника, с которой твоя компания не работает. Ну и в-четвертых, оформляя страховой полис, всегда следует подробно расспрашивать агентов о том, какие сценарии развития событий возможны при наступлении того самого страхового случая, ведь сами они об этом, к сожалению, не говорят.


Комментарий специалиста


Елена Байтус, адвокат:

– У граждан нередко возникают вопросы, связанные со страхованием. Некоторые даже судятся со страховыми компаниями. С юридической стороны проблема только в том, что, когда граждане заключают договор страхования, они не знают всех условий. Дело в том, что страховой полис, который выдается человеку на руки, является договором присоединения, то есть в нем содержатся какие-то основные пункты или выдержки из правил страхования. Да, все страховые компании работают в рамках единого законодательства, но у каждой из них есть свои, отличные от других компаний, внутренние правила страхования. И, получая полис, человек ставит подпись, что ознакомился с этими правилами. По факту же он их в глаза не видел. Поэтому нужно всегда требовать копию правил страхования, заключая договор со страховой компанией, и внимательно их читать.

 
 
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Я, как и многие туристы, была уверена, что в случае чего родное страхование не подведет...
 
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