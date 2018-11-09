Саудовская Аравия готовится к закату нефтяной эры

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Аналитический центр исследований нефти KAPSaRC (King Abdullah Petroleum Studies and Research Center), финансируемый властями королевства, готовит доклад о последствиях развала организации, в которой Эр-Рияд играет ключевую роль, обеспечивая треть суммарного производства нефти, сообщилиосведомленные источники.Саудовская Аравия опасается заката нефтяной эры и падения глобального спроса на "черное золото".- объяснил источник WSJ.Он добавил также, что к исследованию власти подтолкнуло решение США снова дать ход законопроекту о признании ОПЕК вне закона.Акт о запрете картелей на нефтяном рынке, который впервые был предложен в начале 2000х, предлагает распространить на ОПЕК действие антимонопольного Акта Шермана, который более столетия назад использовался, чтобы раздробить нефтяную империю Джона Рокфеллера.Глава Центр изучения и исследований нефти имени короля Абдаллы в Эр-Риядеподтвердил Bloomberg подготовку доклада.- сказал он.