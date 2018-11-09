﻿ За драку с мужчиной в майке "ДНР" минчанина приговорили к полутора годам. 21.by
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За драку с мужчиной в майке "ДНР" минчанина приговорили к полутора годам

10.11.2018 12:10 — Разное | UDF  
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Сяргей Лановенко. Фото: vk.com
Летом активист пророссийских движений Сергей Лановенко пожаловался на то, что его избили возле торгового центра «МОМО» за майку с изображением герба и флага «ДНР».

«Едет машина, красный «Ниссан». Мне оттуда показывают «фак», я ответил тем же. Из машины послышалось: «Иди сюда». Ну, я и подошел. Спрашиваю в шутку: «Вы что, бандеровцы?» Они говорят, да. Слово за слово — началась драка. Получаю удар от одного в левую скулу. У меня удар поставлен, бить нельзя. Применяю прием, опрокидываю одного на землю. Тогда не удержал другого, от которого получил ногой в лицо», — рассказывал «НН» Сергей Лановенко.

Эти события получили продолжение. В начале ноября судом Заводского района Минска был вынесен приговор по статье 149 ч.1 «Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий».

На скамье подсудимых оказался Евгений Дмитриев. Именно он пришел на помощь своему другу, который затеял дразу с пророссийским активистом Лановенко.

За драку с мужчиной в майке "ДНР" минчанина приговорили к полутора годам

Евгений Дмитриев

«Тот хлопчик в майке «ДНР» возмутился украинской лентой в машине моего друга. Лановенко первым толкнул друга, начали драться. Моего друга положили лицом в бетон. Тогда я пришел ему на подмогу. Обидно, что в нашей стране преступниками становятся люди, которые просто пытаются помочь», — рассказывает Дмитриев.

В итоге Евгений Дмитриев был осужден на полтора года исправительных работ. «Это значит, буду ходить на свою работу, но 25% зарплаты отчислять в пользу государства», — рассказывает он.

Обжаловать приговор Евгений не собирается: «Честно говоря, у меня нет на это ни времени, ни денег, у меня маленький ребенок».

В суде обвиняемый примирился с пострадавшим.

Лановенко не имел никаких претензий, но прокурор все равно запросил столь строгую меру наказания, и судья вынес приговор, в полном соответствии с просьбой прокурора.

Примечательно, что второй участник инцидента Александр Бузо проходил по делу в качестве свидетеля. И Бузо, и Лановенко в суде заявили, что являются этническими украинцами. Дмитриев же белорус.

В социальных сетях можно найти массу снимков, на которых Лановенко фотографируется с российским флагом. «Я считаю на сегодня это символом справедливости в мире», — утверждал он. Ни к каким партиям или организаций Лановенко себя не относит, хотя в 2017 году и участвовал в акции на площади Независимости в поддержку союза Беларуси и России.

 
Теги: Минск
 
 
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Сяргей Лановенко. Фото: vk.com Летом активист пророссийских движений Сергей Лановенко пожаловался на то, что его избили возле торгового центра «МОМО» за майку с...
 
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