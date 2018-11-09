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Крематорий нефтегазовых рублей: ЦБ и Минфин уничтожат 2 триллиона до конца года

10.11.2018 11:59 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Бюджетная и денежная политика в России приобретает все более причудливые формы по мере того, как экономика стагнирует, иностранные инвесторы уходят, а правительство возвращается к риторике съездов КПСС и методам Госплана.

Забрав из экономики 40 млрд долларов за январь-август через скупку валюты для пополнения резервов, Минфин и ЦБ запустили не менее масштабное изъятие рублей.

С начала сентября по конец декабря финансовая система лишится ликвидности на 1,7 триллиона рублей, прогнозирует ЦБ в ежеквартальном "Докладе о денежно-кредитной политике": на такую сумму, по оценке регулятора, сократится объем избыточной рублевой массы у банков - иными словами, профицит ликвидности.

По сравнению с изначальным прогнозом регулятора сумма уменьшится на 2 триллиона рублей, указывает Райффайзенбанк.

Изъятие станет результатом нового формата валютных интервенций, в ходе которых Минфин покупает доллары, евро и фунты стерлингов на доходы от нефти дороже 40 долларов за баррель, отмечает центробанк.

Если изначально валюта покупалась на открытом рынке, а рубли бюджета оставались в экономике, то теперь сделки проходят напрямую между Минфином и ЦБ. Последний продает правительству валюту из собственных резервов, а рубли - выкупает, в результате чего они безвозвратно покидают систему.

В сентябре объем таких операций составил 426,9 млрд рублей, в октябре - 475,7 млрд рублей, а в ноябре вырастет до 525,8 млрд рублей, объявил в начале недели Минфин.

Изначально скупка валюты объяснялась необходимостью пополнить резервы. Но в новом формате никакого увеличения ЗВР не происходит, напоминает зампред Локо-Банка Андрей Люшин. Государство просто перекладывает валюту из кармана в карман - со счета ЦБ на условный счет Минфина, в процессе "уничтожая" рублевую ликвидность.

Последствия уже видны на денежном рынке. С конца лета каждый налоговый период банкам требуется все больше поддерживающих вливаний от ЦБ: в августе - 64 млрд рублей, в сентябре - 234 млрд, в октябре - более 400 млрд.

Отказаться от скупки валюты на бирже власти вынудило резкое падение рубля, который в сентябре впервые за два года опускался ниже 70 за доллар. Но долгосрочных рисков новая политика интервенций не снимает, отмечает руководитель аналитической службы УК "Доходъ" Владимир Киселев.

ЦБ пообещал снова выйти на открытый рынок в 2019 году, покупая не только на текущие доходы Минфина, но и компенсируя паузу в интервенциях. При этом недокупленные объемы будут приобретаться за счет чистой денежной эмиссии. "Это может привести к дополнительному ослаблению курса рубля на 6-8%", - прогнозирует Киселев.

"Поиски экономического смысла в действиях финансовых властей России похожи на поиски несуществующей черной кошки в темной комнате", - иронизирует директор по инвестициям ИК "Питер Траст" Михаил Алтынов.

Полностью отказаться от интервенций и не имитировать пополнение резервов, которого на самом деле нет, ЦБ и Минфину, по всей видимости, мешает бюрократия. "Для изменения регламента операций необходимо вышестоящее решение", а "постоянно в ручном режиме пересматривать механизм на уровне предправительства нецелесообразно", - объясняет Люшин.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Бюджетная и денежная политика в России приобретает все более причудливые формы.
 
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