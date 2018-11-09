В Китае представили первого в мире виртуального телеведущего

«Синьхуа»

The Verge

Прообразом ведущего стал, который на самом деле работает ведущим в агентстве. Его голос, мимика и симметрия лица синтезируются с помощью программы так, что он практически не отличим от живого ведущего.отметил виртуальный ведущий.Агентство «Синьхуа» вместе с местной поисковой компанией Sogou произвели двух ведущих, один говорит по-китайски, а второй - по-английски.В информагентстве рассказывают, что их разработки обладают большими возможностями. Ведь они способны трудиться круглыми сутками, тем самым делая ниже затраты и вместе с тем повышая эффективность производства новостей.И все же разработчики системы отмечают, что она еще не отработана должным образом, и поэтому у нее свои ограничения. К примеру, диапазон выражений лица ведущего еще мал, а голос достаточно искусственный.