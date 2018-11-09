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В Китае представили первого в мире виртуального телеведущего
Китайское государственное информагентство
Прообразом ведущего стал Чжaн Чжao, который на самом деле работает ведущим в агентстве. Его голос, мимика и симметрия лица синтезируются с помощью программы так, что он практически не отличим от живого ведущего.
«Развитие медиаиндустрии требует постоянных инноваций и глубокой интеграции передовых технологий. Я буду неустанно работать, чтобы держать вас в курсе, по мере того, как тексты будут поступать в мою систему», - отметил виртуальный ведущий.
Агентство «Синьхуа» вместе с местной поисковой компанией Sogou произвели двух ведущих, один говорит по-китайски, а второй - по-английски.
В информагентстве рассказывают, что их разработки обладают большими возможностями. Ведь они способны трудиться круглыми сутками, тем самым делая ниже затраты и вместе с тем повышая эффективность производства новостей.
И все же разработчики системы отмечают, что она еще не отработана должным образом, и поэтому у нее свои ограничения. К примеру, диапазон выражений лица ведущего еще мал, а голос достаточно искусственный.
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"Синьхуа" представило ведущего новостей, которого с ног до головы создал искусственный интеллект.
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