ЕС считает выборы в ЛНР и ДНР незаконными и не признает их - Могерини

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила о непризнании Евросоюзом и незаконности выборов, запланированных в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках на 11 ноября.

"Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе.

По словам Ф.Могерини, "ЕС считает, что "выборы", запланированные на 11 ноября 2018 года на территориях, контролируемых неправительственными силами так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", являются незаконными и не будет признавать их".

"Европейский союз напоминает, что реализация минских соглашений всеми сторонами остается ключом к достижению устойчивого политического решения конфликта на востоке Украины и подчеркивает ответственность Российской Федерации в этом отношении. ЕС приветствует решение Украины продлить закон о специальном статусе для восточной части Украины до конца 2019 года", - отмечается в коммюнике.

В документе поясняется, что "ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые по минским соглашениям, и нарушают суверенитет и законы Украины".

Ф.Могерини указала на то, что "минские соглашения предусматривают исключительно местные выборы, которые должны проводиться в рамках украинского законодательства и стандартов ОБСЕ при ее наблюдении".

Все эти нарушения, подчеркивает глава европейской дипломатии, "делают так называемые "выборы" недействительными".

"Мы ожидаем, что Российская Федерация будет в полной мере использовать свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положения минских соглашений должны осуществляться полностью и без дальнейших проволочек, начиная с полного прекращения огня и вывода тяжелого оружия, с тем, чтобы создать необходимые условия для политического перехода через местные выборы, которые они предусматривают", - заявила Ф.Могерини.

Она также отметила поддержку Евросоюзом усилий Франции и Германии в "нормандском формате", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ по содействию реализации минских соглашений.