Назначен новый командующий войсками Западного военного округа

Генерал-полковник Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа (ЗВО), сообщил в субботу "Интерфаксу-АВН" представитель ЗВО полковник Игорь Мугинов.

По его словам, А.Журавлев родился в 1965 году в поселке Голышманово Тюменской области. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году - Военную академию бронетанковых войск, в 2008 году - Военную академию Генштаба.

Проходил службу на различных должностях, в декабре 2013 года назначен на должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа.

С мая 2015 года - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Южного военного округа. Командовал группировкой Вооруженных сил РФ в Сирии.

С марта 2017 года - заместитель начальника Генштаба. С ноября 2017 года командовал войсками Восточного военного округа.

Войска Западного военного округа дислоцированы на территории 26 субъектов центральной и северо-западной части РФ. Боевой состав округа включает две общевойсковые, одну танковую армии, объединение ВВС и ПВО, Балтийский флот, соединения, воинские части и организации всестороннего обеспечения. Штаб округа дислоцируется в Санкт-Петербурге.