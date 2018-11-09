Задержанный в Австрии подозреваемый в шпионаже передавал России информацию, касающуюся НАТО

Задержанный в Австрии предполагаемый шпион передавал России информацию, которая не имела первостепенного значения, но касалась НАТО, сообщает в субботу газета "Зальцбургер нахрихтен".

"Предполагаемый шпион посещал семинары и курсы, организованные НАТО, и оттуда передавал данные России", - говорится в сообщении издания.

Речь идет об "общей информации", не имевшей первостепенного характера: привычки западных руководителей, их настроение и мнение по отдельным вопросам.

В то же время газета "Кронен цайтунг" отмечает, что шпион мог также передавать данные о воздушных силах НАТО, артиллерийских системах, а также выдержки из "докладов о конкретной ситуации в области миграции".

Накануне австрийские СМИ сообщили, что бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Газета "Кронен цайтунг" со ссылкой на неназванные источники указала, что офицер получил за сбор разведданных в общей сложности около 300 тыс. евро.

Ранее в субботу стало известно, что последним местом работы предполагаемого шпиона, вероятно, было министерство обороны Австрии.

В связи с задержанием отставного полковника австрийской армии глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшуюся на начало декабря поездку в РФ. Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что "шпионаж недопустим и должен осуждаться", а также сказал, что будет обсуждать дальнейшие шаги в отношении РФ со своими европейскими партнерами.