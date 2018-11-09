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У США нет планов скорого размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности - Болтон
США в ближайшее время не планируют размещать в Европе ракеты, которые запрещены американо-российским Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
"Соединенные Штаты в ближайшем будущем не намерены размещать в Европе ракеты, которые запрещены ДРСМД", - сказал он журналистам в Париже.
По его словам, этот вопрос относится к категории "глобальной стратегии" как самих США, так и НАТО, и Вашингтон ведет с союзниками по блоку тесные консультации по данной проблеме, надеясь на согласование позиций.
Он в очередной раз обвинил российскую сторону в нарушении положений договора.
Одновременно он отметил, что ряд стран, в том числе Китай, Иран, Пакистан, Индия и Северная Корея также располагают ракетами, которые подпадают под ДРСМД.
В связи с этим, по словам Дж.Болтона, США считают, что договор устарел, что является одной из причин решения о выходе из него.
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США в ближайшее время не планируют размещать в Европе ракеты, которые запрещены американо-российским Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД),...
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