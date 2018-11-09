В Киеве в общественном транспорте актеры будут воспроизводить драматические миниатюры к годовщине Голодомора

В Киеве на протяжении двух недель в пассажирском общественном транспорте актеры будут воспроизводить драматические миниатюры к годовщине Голодомора, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"9 ноября Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора" совместно с театром-студией "Миф" при поддержке КП "Киевпастранс" и Министерства культуры Украины презентовали серию драматических миниатюр "Те, которые блуждают" к 85-й годовщине Голодомора - геноцида украинского народа", - говорится в сообщении на сайте мэрии в пятницу.

В информации отмечается, что актеры театра-студии "Миф" воссоздали образы рядовых украинцев из 1932-1933 годов и рассказали их истории, истории реальных людей, которые пережили Голодомор и оставили свои свидетельства для истории страны.

"В течение следующих двух недель, до 23 ноября, с 12:00 до 13:00, в автобусах маршрута № 24 и троллейбусах № 38 на перегоне между остановками "Площадь Славы" - "Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора" актеры театра-студии продолжат воспроизводить образы из тех страшных лет и рассказывать истории реальных людей", - сказано в сообщении.