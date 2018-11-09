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Потепление в Арктике к 2050 году увеличит продолжительность эксплуатации Севморпути до трех месяцев - ученые

10.11.2018 11:42 — Разное | Интерфакс  
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Климатические изменения приведут к тому, что к середине XXI века возможность прохождения судов по Северному морскому пути в период таяния льдов увеличится до трёх месяцев, прогнозирует профессор Государственного гидрологического института Олег Анисимов.

"Сейчас продолжительность эксплуатации всего Северного морского пути - в среднем два месяца. По прогнозам, где-то к середине века этот период увеличится до трёх, то есть почти в полтора раза. Это очень много, и это даёт огромные экономические возможности", - сказал О.Анисимов журналистам.

По его словам, такие условия эксплуатации транспортной артерии вызваны потеплением в Арктике, и, следовательно, увеличением "безлёдного" периода, когда концентрация льдов не превышает 20%.

Он подчеркнул, что с увеличением срока прохождения всего Севморпути возрастёт количество рабочих мест, а также повысится безопасность прохождения судов, так как они смогут следовать без сопровождения ледокола.

По словам учёного, средние температуры воздуха в Арктике устойчиво растут последние 10 лет.

 
 
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Климатические изменения приведут к тому, что к середине XXI века возможность прохождения судов по Северному морскому пути в период таяния льдов увеличится до трёх...
 
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