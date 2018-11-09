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Исследование: 85,6% беларусов готовы сражаться за свою страну в случае войны
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В рамках проекта «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума» при поддережке Европейского союза в мае-июне 2018 года проводился опрос о ценностях беларусов. Мы уже
Беларуский язык
86,1% опрошенных назвали беларуский язык «важней частью нашей культуры, и он должен сохраниться». А 65,9% выступают за то, чтобы их дети одинаково хорошо владели русским и беларуским языками.
Своя страна
85,6% человек ответили, что будут сражаться за свою страну (Беларусь) в случае войны. Александр Лукашенко таким результатом должен быть доволен − он как раз
Про эйджизм и дискриминацию по полу
Беларусов спросили, что, на их взгляд, важнее для получения повышения на работе. Пол и возраст как «очень важные» аспекты назвали только 10% и 15% соответственно − выходит, беларусам не так свойственен эйджизм. Правда, в целом опрошенные сомневались в своём ответе, потому что «абсолютно не важно» ответили 24,5% и 16,4%, что тоже не так много.
Самыми важными аспектами для повышения по работе опрошенные назвали трудолюбие (63,7%), умение быстро учиться (61,4%), доверие начальства (54,4%), талант (52%) и стаж работы в компании (45,9%).
О том, всё ли зависит от человека
У беларусов спросили, что из перечисленного зависит от них. По всем пунктам, кроме одного, больше половины опрошенных отвечали «Полностью зависит от меня».
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