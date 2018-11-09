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В Заславле 40-летний местный житель попал под поезд

10.11.2018 13:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 9 ноября около половины одиннадцатого утра мужчину сбил поезд Минск – Вильнюс.  

Как сообщается в пресс-службе МВД, происшествие случилось в Заславле на железнодорожной станции «Беларусь». 40-летний местный житель оказался на пешеходном переходе перед двигавшимся составом.  

В результате наезда гражданин получил смертельные травмы.  

Ведётся проверка.  

Осенью 2018 года под Ганцевичами грузовой поезд сбил молодого человека.  

Пострадавшего доставили в реанимацию – подробнее здесь.  
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 9 ноября около половины одиннадцатого утра мужчину сбил поезд Минск – Вильнюс.   Как сообщается в пресс-службе МВД, происшествие случилось в...
 
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