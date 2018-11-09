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В Заславле 40-летний местный житель попал под поезд
Новости Беларуси. 9 ноября около половины одиннадцатого утра мужчину сбил поезд Минск – Вильнюс.
Как
В результате наезда гражданин получил смертельные травмы.
Ведётся проверка.
Осенью 2018 года под Ганцевичами грузовой поезд сбил молодого человека.
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Новости Беларуси. 9 ноября около половины одиннадцатого утра мужчину сбил поезд Минск – Вильнюс. Как сообщается в пресс-службе МВД, происшествие случилось в...
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