Ровные дороги и чистые территории



Три аналитические группы в День Порозовского сельсовета посетили одиноких, одиноко проживающих граждан, инвалидов, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, многодетные семьи, переселенцев, семьи, где дети находятся в социально опасном положении. Особое внимание уделено состоянию территорий и объектов соцкультбыта, неэксплуатируемых зданий, памятников погибшим воинам, мини-полигонов складирования бытовых отходов, кладбищенских территорий.

Непосредственно в День сельсовета личный прием граждан провели в г. п. Порозово председатель райисполкома Владимир Онищик, в д. Сокольники председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка, в д. Горностаевичи заместитель председателя райисполкома Юрий Куликов. Многие сельчане воспользовались возможностью лично обратиться к представителям районной власти. Граждане обеспокоены состоянием дорог на улицах 17 Сентября и Молодежной в г. п. Порозово, а также в деревнях Сокольники и Б. Бобровники.

Накануне свои вопросы жители Порозовского сельсовета могли задать в редакцию районной газеты.

Рабочая группа проанализировала деятельность смотровой комиссии сельисполкома по профилактике травматизма и гибели людей при возникновении пожаров. Изучена работа на предмет соблюдения Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», а также проведен опрос населения о качестве развития социальной сферы на подведомственной территории.

Подведение итогов, которое проходило в Порозовском секторе культуры и досуга, состоялось с участием руководителей организаций и предприятий района, структурных подразделений, председателей сельсоветов, сельского актива, депутатов. Мероприятие началось с отчета председателя Хоневичского сельисполкома Бронислава Дичковского. Как отмечено, все шесть поручений, данных по итогам проведения Дня Хоневичского сельсовета, выполнены в срок.

Заместитель председателя райисполкома Юрий Куликов, он же руководитель рабочей группы по обеспечению безопасных условий проживания граждан, проинформировал о результатах посещения семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, а также граждан, злоупотребляющих спиртными напитками. Владимир Онищик потребовал взять под строгий контроль лиц, в домах которых выявлены нарушения пожарной безопасности, провести мероприятия по устранению недостатков. Высказано замечание в адрес работы смотровой комиссии, не обеспечившей проверку выполнения выявленных нарушений. Этим вопросам должно уделяться первоочередное внимание. Трагические случаи с гибелью на пожарах происходят в основном в таких семьях.

Об оперативной обстановке на территории сельсовета рассказал начальник Свислочского РОВД Валерий Романчук. В текущем году здесь зарегистрировано 23 преступления (в 2017-м – 8), из них 10 совершены ранее судимыми, 7 – людьми в состоянии алкогольного опьянения. Из незаконного оборота изъято 85 литров самогона, 10 795 литров браги, конфисковано 6 самогонных аппаратов. На профилактическом учете в связи с привлечением к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения состоит 8 граждан, 2 – за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. С целью предупреждения преступлений отделом внутренних дел в адрес руководства УСП «Совхоз «Порозовский» направлено 16 представлений.

Руководители аналитических групп представили фотоматериал по результатам обследования объектов, озвучили пожелания посещенных ими граждан. В частности, поступили просьбы об оказании помощи в удалении аварийных деревьев на приусадебных участках в Лидянах и Сокольниках; о приобретении трости для инвалидов II группы из деревень Жуковичи и Теляки; о скашивании сорной растительности на землях общего пользования.

Предстоит навести порядок на мини-полигоне в д. Сокольники, ограничить доступ в здания бывших бань в д. Новосады и д. Сокольники, бывших мастерских в Сокольниках, убрать мусор возле пищеблока в д. Горностаевичи, металлолом возле мехмастерских УСП «Совхоз «Порозовский». Среди замечаний, включенных в протокол мероприятий по выполнению выявленных нарушений, подсыпка и грейдирование участка дороги в Горностаевичах, участка автодороги Порозово – Волковыск до д. Герутево, установка знака населенного пункта в д. Стасютичи, благоустройство территорий возле зданий бывшего магазина, клуба и школы в д. Горностаевичи и д. Крапивнице, бывшего магазина в Кусенцах, обкашивание территории кладбища в д. Горностаевичи и д. Гриневичи, обследование моста и ограждения возле д. Брики.

Подводя итоги мероприятия, председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка акцентировал внимание на решение Порозовским сельисполкомом вопросов состояния центральных улиц, своевременности уборки территорий кладбищ и организации вывоза мусора, а также нумерации домовладений населенных пунктов. Виктор Алексеевич подчеркнул значимость работы смотровой комиссии, в частности, по контролю в осенне-зимний пожароопасный период над выявленными недостатками в домовладениях так называемой группы риска.

Марина ЯНЮК.

Фото автора.