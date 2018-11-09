ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ровные дороги и чистые территории

10.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Ровные дороги и чистые территории
Три аналитические группы в День Порозовского сельсовета посетили одиноких, одиноко проживающих граждан, инвалидов, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, многодетные семьи, переселенцев, семьи, где дети находятся в социально опасном положении. Особое внимание уделено состоянию территорий и объектов соцкультбыта, неэксплуатируемых зданий, памятников погибшим воинам, мини-полигонов складирования бытовых отходов, кладбищенских территорий.
Непосредственно в День сельсовета личный прием граждан провели в г. п. Порозово председатель райисполкома Владимир Онищик, в д. Сокольники председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка, в д. Горностаевичи заместитель председателя райисполкома Юрий Куликов. Многие сельчане воспользовались возможностью лично обратиться к представителям районной власти. Граждане обеспокоены состоянием дорог на улицах 17 Сентября и Молодежной в г. п. Порозово, а также в деревнях Сокольники и Б. Бобровники.
Накануне свои вопросы жители Порозовского сельсовета могли задать в редакцию районной газеты.
Рабочая группа проанализировала деятельность смотровой комиссии сельисполкома по профилактике травматизма и гибели людей при возникновении пожаров. Изучена работа на предмет соблюдения Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», а также проведен опрос населения о качестве развития социальной сферы на подведомственной территории.
Подведение итогов, которое проходило в Порозовском секторе культуры и досуга, состоялось с участием руководителей организаций и предприятий района, структурных подразделений, председателей сельсоветов, сельского актива, депутатов. Мероприятие началось с отчета председателя Хоневичского сельисполкома Бронислава Дичковского. Как отмечено, все шесть поручений, данных по итогам проведения Дня Хоневичского сельсовета, выполнены в срок.
Заместитель председателя райисполкома Юрий Куликов, он же руководитель рабочей группы по обеспечению безопасных условий проживания граждан, проинформировал о результатах посещения семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, а также граждан, злоупотребляющих спиртными напитками. Владимир Онищик потребовал взять под строгий контроль лиц, в домах которых выявлены нарушения пожарной безопасности, провести мероприятия по устранению недостатков. Высказано замечание в адрес работы смотровой комиссии, не обеспечившей проверку выполнения выявленных нарушений. Этим вопросам должно уделяться первоочередное внимание. Трагические случаи с гибелью на пожарах происходят в основном в таких семьях.
Об оперативной обстановке на территории сельсовета рассказал начальник Свислочского РОВД Валерий Романчук. В текущем году здесь зарегистрировано 23 преступления (в 2017-м – 8), из них 10 совершены ранее судимыми, 7 – людьми в состоянии алкогольного опьянения. Из незаконного оборота изъято 85 литров самогона, 10 795 литров браги, конфисковано 6 самогонных аппаратов. На профилактическом учете в связи с привлечением к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения состоит 8 граждан, 2 – за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. С целью предупреждения преступлений отделом внутренних дел в адрес руководства УСП «Совхоз «Порозовский» направлено 16 представлений.
Руководители аналитических групп представили фотоматериал по результатам обследования объектов, озвучили пожелания посещенных ими граждан. В частности, поступили просьбы об оказании помощи в удалении аварийных деревьев на приусадебных участках в Лидянах и Сокольниках; о приобретении трости для инвалидов II группы из деревень Жуковичи и Теляки; о скашивании сорной растительности на землях общего пользования.
Предстоит навести порядок на мини-полигоне в д. Сокольники, ограничить доступ в здания бывших бань в д. Новосады и д. Сокольники, бывших мастерских в Сокольниках, убрать мусор возле пищеблока в д. Горностаевичи, металлолом возле мехмастерских УСП «Совхоз «Порозовский». Среди замечаний, включенных в протокол мероприятий по выполнению выявленных нарушений, подсыпка и грейдирование участка дороги в Горностаевичах, участка автодороги Порозово – Волковыск до д. Герутево, установка знака населенного пункта в д. Стасютичи, благоустройство территорий возле зданий бывшего магазина, клуба и школы в д. Горностаевичи и д. Крапивнице, бывшего магазина в Кусенцах, обкашивание территории кладбища в д. Горностаевичи и д. Гриневичи, обследование моста и ограждения возле д. Брики.
Подводя итоги мероприятия, председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка акцентировал внимание на решение Порозовским сельисполкомом вопросов состояния центральных улиц, своевременности уборки территорий кладбищ и организации вывоза мусора, а также нумерации домовладений населенных пунктов. Виктор Алексеевич подчеркнул значимость работы смотровой комиссии, в частности, по контролю в осенне-зимний пожароопасный период над выявленными недостатками в домовладениях так называемой группы риска.

 

Марина ЯНЮК.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три аналитические группы в День Порозовского сельсовета посетили одиноких, одиноко проживающих граждан, инвалидов, ветеранов и участников Великой Отечественной...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Уют»ная осень. Мебельный магазин провел творческий конкурс для маленьких случчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика