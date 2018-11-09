Минэкономики подпишет соглашение с ПРООН и ЕС о развитии 12 районов Беларуси

По словам замминистра, это соглашение о содействии развитию на местном уровне подпишут 13 ноября.





«Проект затронет 12 районов Беларуси, в среднем по два района в каждой области. Его финансирование составит около 1,5 млн евро на регион», – сообщил Дмитрий Матусевич.

Благодаря этому соглашению с ПРООН и ЕС районы получат возможность реализовать местные инициативы по развитию инфраструктуры и бизнеса, социального предпринимательства. Проект начнут реализовывать в начале 2019 года.









Заместитель министра экономики отметил, что в этом году Всемирную неделю предпринимательства в Беларуси официально поддержит правительство Беларуси.





Минэкономики будет участвовать в обсуждении актуальных вопросов по развитию частного сектора, малого и среднего бизнеса в стране, в том числе в Круглом столе по стратегии развития предпринимательства в цифровую эпоху.





По его словам, для представителей Минэкономики очень важна такая возможность живого общения с предпринимателями, представителями крупного, среднего и малого частного бизнеса.





В ходе Недели предпринимательства 13 ноября представители Минэкономики вместе с министром экономики Дмитрием Крутым примут участие в панельной дискуссии по новым подходам к финансированию бизнеса и совершенствованию его поддержки, сообщил Дмитрий Матусевич.

В конце Недели предпринимательства, 16 ноября, пройдет награждение предпринимателей года.





Заместитель директора центра деловых коммуникаций «БелБиз» Анастасия Хоменкова подчеркнула, что Неделя предпринимательства проводится уже восьмой раз и в этом году пройдет пройдет в новом формате на площадке Белэкспо, с организацией выставки инновационных предприятий, предпринимательского форума, битвы старапов и организацией работы многих интерактивных зон и дискуссионных площадок.





«На выставку мы пригласили около 100 инновационных компаний. Они представят свои новые продукты и сервисы», – сообщила Анастасия Хоменкова.



