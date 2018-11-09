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Неожиданный подарок преподнесли Путину в Казахстане

10.11.2018 14:35 — Разное | Партизан  
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Прибывшему на форум в Петропавловск президенту России Владимиру Путину подарили завязанные в узел гвозди и казахский кнут - камчу.



Об этом сообщает Ren.TV.

Перед переговорами вместе с казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым он посетил выставку «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана».

Там им показали планы развития туристических объектов Казахстана и все красоты республики. 

Планируется, что лидеры двух стран обсудят будущее России и Казахстана.

 
 
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Прибывшему на форум в Петропавловск президенту России Владимиру Путину подарили завязанные в узел гвозди и казахский кнут - камчу.
 
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