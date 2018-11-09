Неожиданный подарок преподнесли Путину в Казахстане









Об этом сообщает Ren.TV.





Перед переговорами вместе с казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым он посетил выставку «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана».





Там им показали планы развития туристических объектов Казахстана и все красоты республики.





Планируется, что лидеры двух стран обсудят будущее России и Казахстана.