Скриншот видео информбюро Главного командования Ливийских вооруженных сил

По сообщению РИА Новостей , участники встречи обсудили ситуацию в Ливии, борьбу с терроризмом и тему безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Хафтар считается одним из самых влиятельных персон современной Ливии. Его карьера началась еще при Муаммаре Каддафи, но он был обвинен в подготовке госпереворота и приговорен к смертной казни. Приговор не был приведен в исполнение, Хафтар успел покинуть страну и вылетел в США.



Маршал вернулся в Ливию в 2011 году и принял участие в свержении режима Каддафи. А вскоре начал создавать национальную армию и смог привлечь на свою строну многих бывших офицеров.

В 2015 году после того, как Хафтар смог установить контроль над значительной частью восточных районов Ливии, ему официально было передано командование вооруженной группировкой «Ливийская национальная армия» (ЛНА).













Недавно «Новая» рассказывала, что Россия активно поддерживает Халифа Хафтара. Нынешняя встреча Хафтара с Шойгу — не первая. К примеру, в 2017 году Шойгу принимал его на борту авианосца «Адмирал Кузнецов» у берегов Ливии.

В этой же публикации мы писали, что в Ливии замечены российские специалисты-контрактники. Встреча Шойгу с Хафтаром — косвенно подтверждает версию о возможной переброске в эту страну подразделений ЧВК, контролируемых Евгением Пригожиным. Самая известная из них — «ЧВК Вагнера».



