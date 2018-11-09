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Украинец вез через Беларусь контрабанду — 2 тысячи флаконов с гормоном роста
Крупную контрабанду лекарственных средств обнаружили таможенники в пункте пропуска "Привалка", что на белорусско-литовской границе.
Как сообщает Государственный таможенный комитет, в одной из машин нашли 2 тысячи флаконов с гормоном роста NANOTROP, передает
Нелегальную партию этих средств вез гражданин Украины. Он шел через таможню красным коридором, чтобы задекларировать свой автомобиль. После проверки документов таможенники решили устроить дополнительную проверку и обнаружили тайник. Для этого пришлось провести сканирование транспортного средства.
Партия препарата оценивается в 43 тысячи рублей. Контрабанда задержана вместе с автомобилем. На водителя завели административное дело.
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Крупную контрабанду лекарственных средств обнаружили таможенники в пункте пропуска "Привалка", что на белорусско-литовской границе.
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