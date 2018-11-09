Украинец вез через Беларусь контрабанду — 2 тысячи флаконов с гормоном роста

"Еврорадио" . Как сообщает Государственный таможенный комитет, в одной из машин нашли 2 тысячи флаконов с гормоном роста NANOTROP, передает





Нелегальную партию этих средств вез гражданин Украины. Он шел через таможню красным коридором, чтобы задекларировать свой автомобиль. После проверки документов таможенники решили устроить дополнительную проверку и обнаружили тайник. Для этого пришлось провести сканирование транспортного средства.





Партия препарата оценивается в 43 тысячи рублей. Контрабанда задержана вместе с автомобилем. На водителя завели административное дело.



