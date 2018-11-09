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За что Мишель Обама никогда не простит Трампа?

10.11.2018 14:14 — Разное | Партизан  
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Во вторник в США поступят в продажу мемуары супруги бывшего американского лидера Барака Обамы.



Книга получила название «Становление».

В ней Мишель Обама рассказала, как они с мужем добивались успеха и как складывались отношения в семье. Автор упоминает о том, как поклонники превозносили ее как влиятельнейшую женщину в мире, а недоброжелатели обзывали «сердитой черной женщиной».

Кроме того, жена экс-президента США призналась, что никогда не сможет простить Дональду Трампу некоторых вещей. В частности, как он поддерживал слухи о том, что Барак Обама на самом деле родился не в США, а в Кении, а значит, не мог претендовать на пост главы Белого дома.

Мишель Обама также упомянула, что более 20 лет назад пережила выкидыш, а им с мужем не раз приходилось обращаться за помощью к психотерапевту, чтобы наладить отношения.

 
 
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Во вторник в США поступят в продажу мемуары супруги бывшего американского лидера Барака Обамы.
 
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