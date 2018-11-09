Роналдиньо станет невыездным

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Суд штата Риу-Гранди-ду-Сул вынес постановление об изъятии документа у 38-летнего бразильца. Причиной является просроченная фискальная задолженность на сумму не менее 1,8 миллиона реалов (около 480 тысяч долларов - прим.).





Утверждается, что Роналдиньо не платил налоги на недвижимость: у бывшего игрока в собственности 19 объектов.





Ранее, 6 ноября, стало известно, что бразилец был оштрафован на 2 миллиона евро, но оказался неспособным выплатить данную сумму. На банковском счете футболиста осталось лишь шесть евро.