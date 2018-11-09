Румас забраковал Проекты программы развития Оршанского района

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующие разделы программы и проект указа прошли защиту у заместителей премьер-министра с участием руководителей республиканских органов государственного управления, Витебского облисполкома и Оршанского райисполкома. Во время работы над проектами программы и указа многое уточнено. Но остались вопросы, требующие обсуждения. «Первый – к программе приложен комплекс мер, включающий более пятисот мероприятий. Комплекс мер нуждается в существенной доработке. Его нужно структурировать по органам государственного управления, целям, задачам. Определить единую систему индикаторов и параметров достижения целей задач в зависимости от видов деятельности», - подчеркнул Сергей Румас.





По словам руководителя правительства, также необходимо на основе Комплекса мер, утвержденного на республиканском уровне, развернуть его мероприятия в отраслевых и региональных планах мер по развитию Оршанского района. «Они должны конкретизировать и детализировать мероприятия Комплекса мер, закрепить за мероприятиями и организациями конкретных должностных лиц. Эти мероприятия должны позволить нам обеспечить требуемый результат», - акцентировал внимание Сергей Румас.





Премьер-министр считает, что персональная ответственность за выполнение программы и комплекса мер должна возлагаться на председателей Витебского облисполкома, Оршанского райисполкома, руководителей органов государственного управления. А мониторинг программы и комплекса мер, по мнению руководителя правительства, должно осуществлять Министерство экономики.





Сергей Румас поручил доработать в кратчайшие сроки проекты и внести их в Администрацию президента до 16 ноября.



