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Румас забраковал Проекты программы развития Оршанского района

10.11.2018 13:59 — Разное | Партизан  
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Комплексная программа развития Оршанского района на период до 2023 г и указ президента Беларуси «О дополнительных мерах по созданию условий для ускоренного развития Оршанского района Витебской области» были рассмотрены 10 ноября 2018 г на заседании Президиума Совета Министров, которое прошло под председательством премьер-министра Сергея Румаса.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующие разделы программы и проект указа прошли защиту у заместителей премьер-министра с участием руководителей республиканских органов государственного управления, Витебского облисполкома и Оршанского райисполкома. Во время работы над проектами программы и указа многое уточнено. Но остались вопросы, требующие обсуждения. «Первый – к программе приложен комплекс мер, включающий более пятисот мероприятий. Комплекс мер нуждается в существенной доработке. Его нужно структурировать по органам государственного управления, целям, задачам. Определить единую систему индикаторов и параметров достижения целей задач в зависимости от видов деятельности», - подчеркнул Сергей Румас.

По словам руководителя правительства, также необходимо на основе Комплекса мер, утвержденного на республиканском уровне, развернуть его мероприятия в отраслевых и региональных планах мер по развитию Оршанского района. «Они должны конкретизировать и детализировать мероприятия Комплекса мер, закрепить за мероприятиями и организациями конкретных должностных лиц. Эти мероприятия должны позволить нам обеспечить требуемый результат», - акцентировал внимание Сергей Румас.

Премьер-министр считает, что персональная ответственность за выполнение программы и комплекса мер должна возлагаться на председателей Витебского облисполкома, Оршанского райисполкома, руководителей органов государственного управления. А мониторинг программы и комплекса мер, по мнению руководителя правительства, должно осуществлять Министерство экономики.

Сергей Румас поручил доработать в кратчайшие сроки проекты и внести их в Администрацию президента до 16 ноября.

 
 
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Комплексная программа развития Оршанского района на период до 2023 г и указ президента Беларуси «О дополнительных мерах по созданию условий для ускоренного...
 
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