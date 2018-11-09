В Беларуси 700-800 человек отказываются от паспорта из-за идентификационного номера









Временно исполняющий обязанности замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович начал своё выступление с того, что проблемы в связи с отказом граждан от получения паспорта возникают не у МВД, а у самих граждан. Ведь без паспорта эти люди не могут совершить ряд необходимых административных процедур, например, получить водительское удостоверение.





Выступающий отметил, что по приблизительной оценке органов внутренних дел по всей Беларуси есть около 700-800 человек, которые отказываются от получения паспорта по причине содержания в нем идентификационного номера. Такое положение, что в паспорте есть идентификационный номер – это мировая практика, но именно в России и Беларуси есть проблемы, связанные с этим. Никакой альтернативы общегражданскому паспорту нет, никаких других документов, которые могут стать заменой паспорту, не будет.





Кроме того, Павел Хрищенович рассказал о ходе работы над введением в Беларуси биометрических паспортов. Ранее было объявлено о начале их выпуска с 1 января 2019 года, но это событие отложено на один год. МВД готово к введению биометрических паспортов, однако это технически связано с выпуском ID карт, за которые ответственно Министерство связи. А ввод в пользование ID карт откладывается по техническим причинам.