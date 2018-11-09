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"Урал" под напряжением: представлена электрическая версия мотоцикла Ural cT

10.11.2018 14:55 — Разное | Tut.by  
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В последнее время новости о технике Ирбитского мотозавода (ИМЗ) сыплются как из рога изобилия: накануне AUTO.TUT.BY сообщал о модернизированном «оппозитнике» для «Уралов», а сегодня американское представительство ИМЗ обнародовало первые данные о… прототипе электрической версии байка под легендарным российским брендом!


На электротягу была переведена модель cT, причем разработкой мотоцикла занимались не россияне, а американские компании Zero Motorcycles и ICG. За движение прототипа отвечает электродвигатель Zero Z-Force 75−7, развивающий 61 лошадиную силу и 110 Нм крутящего момента.


Тяговые батареи емкостью 19,5 кВтч, которые от бытовой сети можно зарядить примерно за 13 часов, позволяют мотоциклу проехать на одной зарядке до 165 км — такой показатель удалось зафиксировать во время недавно прошедших дорожных тестов электробайка.


Впрочем, планов по серийному выпуску электрического мотоцикла у ИМЗ в настоящий момент нет. А все потому, что сперва завод собирается изучить реакцию публики — электрический Ural уже на следующей неделе будет представлен на смотринах Progressive Motorcycle Show в калифорнийском Лонг-Бич.

 
 
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Американское представительство ИМЗ обнародовало первые данные о прототипе электрической версии байка под российским брендом.
 
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