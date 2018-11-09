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С 11 ноября в Беларуси дорожает автомобильное топливо
С 11 ноября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом
В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 11 ноября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 41 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 50 копеек, ДТ — 1 рубль 50 копеек.
Это двадцать третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
Накануне вице-премьер Игорь Ляшенко
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Это двадцать третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 28 октября.
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