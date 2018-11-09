Начались работы по спасению костёла иезуитов в Мстиславле

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Неделю назад возле памятника архитектуры XVIII века — костёла иезуитов — было оживлённо. Здесь появилась техника и рабочие. Наконец произошло то, на что надеялись мстиславчане и те, кто неравнодушен к сохранению исторического наследия нашей страны. Могилёвские специалисты приступили к подготовительным работам по снятию аварийности здания храма. Что же будет сделано?





Напомним, что в декабре 2017 г. часть стены костёла иезуитов обрушилась. В итоге само здание огородили, а в находящихся рядом школе искусств и центре детского творчества временно приостановили занятия. Учащихся распределили по другим школам, чтобы избежать несчастных случаев.

Был объявлен сбор средств для спасения старого храма. Информация о костёле и о том, что он нуждается в помощи, появилась на сайтах Мстиславского райисполкома, Могилёвского облисполкома, Министерства культуры. Прошли сюжеты на центральных каналах белорусского телевидения. На счёт благотворительного фонда стали поступать деньги. Всего собрали около 13 тысяч рублей, 10 тысяч из которых уже направили на противоаварийные работы.

Так, специалисты УКПП «Водоканал» несколько месяцев осторожно и тщательно расчищали завалы внутри костёла. Летом в город приехала специальная комиссия, которая должна была решить судьбу памятника архитектуры. В её состав вошли представители райисполкома, облисполкома, республиканского центра по реставрации, Министерства культуры.

И вот новый виток — могилёвские строители из ООО «СтройИмпульсАльянс» приехали для подготовки костёла к противоаварийным работам.

— На данный момент здесь работает небольшая бригада. Мы укладываем в траншею бетонную подушку, на которую впоследствии будут крепиться металлические конструкции, которые позволят поддержать стены. Металлические опоры мы демонтировали и привезли из Пустынок, где они раньше успешно использовались как опоры стен храма Покрова Пресвятой Богородицы. Теперь там произведён ремонт и больше в них надобности нет. А здесь они пригодятся, — рассказал мастер строительной организации Дмитрий Лисов. — Через некоторое время сюда прибудет комплексная бригада рабочих, в состав которой войдут электросварщики, монтажники, строители. Совместно мы продолжим укреплять несущие стены, кровлю, потом заделаем дыры и подготовим здание к дальнейшим противоаварийным работам.





— Объект для нас довольно сложный, — отмечает Дмитрий Александрович. — Однако нет невыполнимых задач. Мы стараемся действовать очень осторожно и бережно по отношению к памятнику архитектуры. Приятен и тот факт, что местное руководство оперативно отзывается на любую просьбу о помощи.

Деньги на работы выделяет Могилёвский облисполком. Главная задача на сегодня — сделать всё возможное, чтобы не допустить дальнейшего разрушения храма. Поэтому всем нам хочется верить, что город не лишится одной из главных достопримечательностей. Ведь на восстановление нужны большие средства, которые довольно сложно собрать без поддержки всей страны. Поэтому мы снова призываем всех неравнодушных людей помочь городу и перечислить деньги на благотворительный счёт.

Реквизиты фонда по восстановлению историко-культурного наследия города Мстиславля и популяризации её ценностей: Благотворительный счёт: BY73 BAPB 31352908100160000000, в РКЦ №19 в г. Мстиславле филиала ОАО «Белагропромбанк – Могилёвское областное управление» Код BAPВBY27458, УНП 790613221 (Пожертвование на восстановление бывшего костёла в Мстиславле).





У нас появилась надежда на спасение храма. И хочется верить, что он останется в будущем ярким свидетелем истории.