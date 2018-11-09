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Начались работы по спасению костёла иезуитов в Мстиславле
10.11.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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Неделю назад возле памятника архитектуры XVIII века — костёла иезуитов — было оживлённо. Здесь появилась техника и рабочие. Наконец произошло то, на что надеялись мстиславчане и те, кто неравнодушен к сохранению исторического наследия нашей страны. Могилёвские специалисты приступили к подготовительным работам по снятию аварийности здания храма. Что же будет сделано?
Напомним, что в декабре 2017 г. часть стены костёла иезуитов обрушилась. В итоге само здание огородили, а в находящихся рядом школе искусств и центре детского творчества временно приостановили занятия. Учащихся распределили по другим школам, чтобы избежать несчастных случаев.
Так, специалисты УКПП «Водоканал» несколько месяцев осторожно и тщательно
И вот новый виток — могилёвские строители из ООО «СтройИмпульсАльянс» приехали для подготовки костёла к противоаварийным работам.
— На данный момент здесь работает небольшая бригада. Мы укладываем в траншею бетонную подушку, на которую впоследствии будут крепиться металлические конструкции, которые позволят поддержать стены. Металлические опоры мы демонтировали и привезли из Пустынок, где они раньше успешно использовались как опоры стен храма Покрова Пресвятой Богородицы. Теперь там произведён ремонт и больше в них надобности нет. А здесь они пригодятся, — рассказал мастер строительной организации Дмитрий Лисов. — Через некоторое время сюда прибудет комплексная бригада рабочих, в состав которой войдут электросварщики, монтажники, строители. Совместно мы продолжим укреплять несущие стены, кровлю, потом заделаем дыры и подготовим здание к дальнейшим противоаварийным работам.
— Объект для нас довольно сложный, — отмечает Дмитрий Александрович. — Однако нет невыполнимых задач. Мы стараемся действовать очень осторожно и бережно по отношению к памятнику архитектуры. Приятен и тот факт, что местное руководство оперативно отзывается на любую просьбу о помощи.
Реквизиты фонда по восстановлению историко-культурного наследия города Мстиславля и популяризации её ценностей: Благотворительный счёт: BY73 BAPB 31352908100160000000, в РКЦ №19 в г. Мстиславле филиала ОАО «Белагропромбанк – Могилёвское областное управление» Код BAPВBY27458, УНП 790613221 (Пожертвование на восстановление бывшего костёла в Мстиславле).
У нас появилась надежда на спасение храма. И хочется верить, что он останется в будущем ярким свидетелем истории.
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Неделю назад возле памятника архитектуры XVIII века — костёла иезуитов — было оживлённо. Здесь появилась техника и рабочие. Наконец произошло то, на что надеялись...
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