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Ученые предупредили о приближении к Земле "кометы смерти"

10.11.2018 14:47 — Разное | UDF  
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Фото: © NAIC-Arecibo/NSF
Астероид 2015 TB145 приблизится к Земле 11 ноября, космический объект подойдет к планете на расстояние в 38 миллионов километров, сообщает Space.com.

По мнению специалистов NASA, астероид представляет собой мертвую комету. Из-за формы, напоминающей человеческий череп, небесное тело получило название "комета смерти".

Астероид 2015 TB145 попал в поле зрения ученых в 2015 году, когда пролетел на расстоянии около полумиллиона километров от Земли. Тогда астрофизикам удалось сделать несколько фотографий.

Нынешняя встреча с астероидом не представляет угрозы для Земли из-за незначительного размера 2015 TB145 и большого расстояния, отметили ученые.

В следующий раз "комета смерти" приблизится к Земле не ранее 2082 года.

 
 
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Астероид 2015 TB145 приблизится к Земле 11 ноября.
 
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