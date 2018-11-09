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Ученые предупредили о приближении к Земле "кометы смерти"
Фото: © NAIC-Arecibo/NSF
По мнению специалистов NASA, астероид представляет собой мертвую комету. Из-за формы, напоминающей человеческий череп, небесное тело получило название "комета смерти".
Астероид 2015 TB145 попал в поле зрения ученых в 2015 году, когда пролетел на расстоянии около полумиллиона километров от Земли. Тогда астрофизикам удалось сделать несколько фотографий.
Нынешняя встреча с астероидом не представляет угрозы для Земли из-за незначительного размера 2015 TB145 и большого расстояния, отметили ученые.
В следующий раз "комета смерти" приблизится к Земле не ранее 2082 года.
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Астероид 2015 TB145 приблизится к Земле 11 ноября.
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