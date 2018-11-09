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Еще одну женщину сбили в Витебске, у нее сломана нога
Фото: ГАИ
Еще одну женщину сбил в Витебске, у нее сломана нога.
ДТП произошло в 15:45: 51-летняя женщина переходила улицу в районе дома №1/2 вне пешеходного перехода, когда на нее совершил наезд 29-летний водитель «BMW».
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила перелом правой голени и ушибы головы, ее пришлось госпитализировать в больницу, об этом «ННВ»
Напомним, что сегодня же сбили женщину на пешеходном переходе на улице Гагарина, у нее сломан позвоночник.
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В результате ДТП пешеход получила перелом правой голени и ушибы головы.
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