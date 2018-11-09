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Готовьтесь! Вот, что с вами случится 11 ноября 2018 года
Фото: infoniac.ru
Магия числа 11
Часто проверяете свой телефон и видите на экране заветную комбинацию 11:11? Повторяется ли эта числовая последовательность во всплывающих окнах, цифровых уведомлениях или квитанциях?
Во все времена число 11 считалось особенным, ему приписывались различные мистические совпадения и события.
Кроме того, обратите внимание на то, что 2018 год при сложении отдельных цифр, также даёт нам число 11 (2 + 0 + 1 + 8 = 11). А это означает, что все мы незаметно приближаемся к самой необычной дате: 11 числу 11 месяца Универсального года.
11 ноября 2018 года
Ровно в 11:11:11 11 ноября 2018 года случится удивительная вещь: личный потенциал вашей души будет открыт и разблокирован.
Число 11 в нумерологии
В нумерологии 11 считается одним из главных чисел. Это число уникального творчества, аутентичного самовыражения и быстрого проявления.
Он содержит новаторскую зажигательную искру единицы, а также успокаивающие, чувствительные, психические дары двойки. В комбинации числа 11 содержится так называемая вибрация вознесения.
Если вы посмотрите на форму числа 11, вы увидите, что она представляет собой два столпа, шлюз, который открывает прямой портал между божественным вдохновением и обоснованным проявлением. В тройном размере (11:11:11), число 11 обладает немыслимой силой.
По мнению астрологов, 11 ноября 2018 года портал 11:11:11 будет широко открытым, образуя наиболее мощные манифестационные ворота десятилетия. Поэтому ожидайте быстрое расширение вашей личной внутренней силы и потенциала изобилия!
Комбинация 11:11 обладает особыми вибрациями.
Вне всяких сомнений, комбинационный код 11:11 содержит мощное послание божественного руководства, вдохновения и изобилия.
Однако вам нужно понимать, что, хотя число одиннадцать даёт большие возможности, оно также часто сопровождаются большими проблемами.
Число 11 требует мастерства, времени и терпения. Может быть, именно поэтому, за последние 11 месяцев текущего года вам редко улыбалась удача.
К счастью, нумерология гласит, что число одиннадцать начинает проявлять себя и выражать свои самые высокие и самые новаторские качества лишь во второй половины циклов.
Это означает, что в 2018 году удача и счастье начнут вам улыбаться в последней части уходящего года.
Числа 11, 22, по своей сути, это медленные горелки, которые терпеливо ждут правильного часа и момента, прежде чем проявить себя.
Так что если предыдущие месяцы 2018 года не были для вас особенно удачными, ожидайте удачи в оставшихся двух месяцах.
Кстати, запомните то, что ваша трансформация только начинается. Все, что произошло до этого момента, является подготовкой к чему-то значительно большему.
Период с 31 октября по 31 декабря уже считается мощным порталом трансформации, когда завеса между Земными и Духовными мирами становится тоньше и прозрачнее.
Это похоже на темную фазу Луны, время для избавления старых вещей и ситуаций, которые тянут ко дну. Это время внутренних изменений, душевных и сердечных обновлений, которые протекают в рамках подготовки к новому году.
Очень важно не спешить на этот раз с обновлением, держать голову и продолжать. Уходящий 2018 год может еще преподнести немало сюрпризов, удивить, поразить, и на этот раз его энергия будет особенно сильной и трансформационной.
Итак, если 11:11 появляется вокруг вас всё чаще, это знак, которого вы так долго ждали!
Именно сейчас настало время использовать этот медленный импульс магии числа одиннадцать, чтобы воспользоваться духовным ростом, который вам предлагает жизнь, и наслаждаться тем изобилием, которое вас ожидает в самом ближайшем будущем.
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Фото: infoniac.ru 11 ноября 2018 (11.11) года станет самым мощным днем Десятилетия.Магия числа 11Часто проверяете свой телефон и видите на экране заветную комбинацию 11:11?...
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