Готовьтесь! Вот, что с вами случится 11 ноября 2018 года

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Магия числа 11

11 ноября 2018 года





Число 11 в нумерологии

















Часто проверяете свой телефон и видите на экране заветную комбинацию 11:11? Повторяется ли эта числовая последовательность во всплывающих окнах, цифровых уведомлениях или квитанциях?Во все времена число 11 считалось особенным, ему приписывались различные мистические совпадения и события.Кроме того, обратите внимание на то, что 2018 год при сложении отдельных цифр, также даёт нам число 11 (2 + 0 + 1 + 8 = 11). А это означает, что все мы незаметно приближаемся к самой необычной дате: 11 числу 11 месяца Универсального года.Ровно в 11:11:11 11 ноября 2018 года случится удивительная вещь: личный потенциал вашей души будет открыт и разблокирован.В нумерологии 11 считается одним из главных чисел. Это число уникального творчества, аутентичного самовыражения и быстрого проявления.Он содержит новаторскую зажигательную искру единицы, а также успокаивающие, чувствительные, психические дары двойки. В комбинации числа 11 содержится так называемая вибрация вознесения.Если вы посмотрите на форму числа 11, вы увидите, что она представляет собой два столпа, шлюз, который открывает прямой портал между божественным вдохновением и обоснованным проявлением. В тройном размере (11:11:11), число 11 обладает немыслимой силой.По мнению астрологов, 11 ноября 2018 года портал 11:11:11 будет широко открытым, образуя наиболее мощные манифестационные ворота десятилетия. Поэтому ожидайте быстрое расширение вашей личной внутренней силы и потенциала изобилия!Вне всяких сомнений, комбинационный код 11:11 содержит мощное послание божественного руководства, вдохновения и изобилия.Однако вам нужно понимать, что, хотя число одиннадцать даёт большие возможности, оно также часто сопровождаются большими проблемами.Число 11 требует мастерства, времени и терпения. Может быть, именно поэтому, за последние 11 месяцев текущего года вам редко улыбалась удача.К счастью, нумерология гласит, что число одиннадцать начинает проявлять себя и выражать свои самые высокие и самые новаторские качества лишь во второй половины циклов.Это означает, что в 2018 году удача и счастье начнут вам улыбаться в последней части уходящего года.Числа 11, 22, по своей сути, это медленные горелки, которые терпеливо ждут правильного часа и момента, прежде чем проявить себя.Так что если предыдущие месяцы 2018 года не были для вас особенно удачными, ожидайте удачи в оставшихся двух месяцах.Кстати, запомните то, что ваша трансформация только начинается. Все, что произошло до этого момента, является подготовкой к чему-то значительно большему.Период с 31 октября по 31 декабря уже считается мощным порталом трансформации, когда завеса между Земными и Духовными мирами становится тоньше и прозрачнее.Это похоже на темную фазу Луны, время для избавления старых вещей и ситуаций, которые тянут ко дну. Это время внутренних изменений, душевных и сердечных обновлений, которые протекают в рамках подготовки к новому году.Очень важно не спешить на этот раз с обновлением, держать голову и продолжать. Уходящий 2018 год может еще преподнести немало сюрпризов, удивить, поразить, и на этот раз его энергия будет особенно сильной и трансформационной.Итак, если 11:11 появляется вокруг вас всё чаще, это знак, которого вы так долго ждали!Именно сейчас настало время использовать этот медленный импульс магии числа одиннадцать, чтобы воспользоваться духовным ростом, который вам предлагает жизнь, и наслаждаться тем изобилием, которое вас ожидает в самом ближайшем будущем.