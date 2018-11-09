

Александр Кисленок, арендатор пруда, и построенная им «труба». Фото: Ирина Рябова

«Мужчина арендовал пруд и организовал платную рыбалку. В один момент он решил спустить воду, чтобы выловить всю рыбу. Для этого кустарным способом был сооружен 20-метровый сливной канал. Однако вместе с водой из его пруда вода полностью вытекла и из соседнего, который находился чуть выше по течению. Самовольная операция проводилась ночью. О происходящем инспекции природоохраны по телефону доверия сообщили неравнодушные люди».

Инспекция: самовольно строить каналы нельзя

Верхний водоем. Природоохранная инспекция утверждает, что он почти пересох в результате спуска воды из пруда.

Арендатор: пытались решить проблему

Александр Кисленок, арендатор пруда, и построенная им «труба».

То самое новое гидротехническое сооружение.

Верхний водоем. Природоохранная инспекция утверждает, что он почти пересох в результате спуска воды из пруда. Арендатор пруда считает, что уровень воды почти не уменьшился.

Пруд Тарасово.

Житель Дубовки Владимир Щербич рыбачит на пруде Тарасово через день. «Заплатил 3 рубля 50 копеек, и гарантированно без рыбы не уйдешь», – хвалит он местные угодья. В разногласия по поводу трубы Владимир Борисович особо не вникает.

Родник вблизи пруда, который «облагородил» арендатор водоема.

Где-то мы это уже слышали...