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Предприниматель, который "слил озеро", не согласен с обвинениями
Александр Кисленок, арендатор пруда, и построенная им «труба». Фото: Ирина Рябова
«В Бобруйском районе завели уголовное дело на мужчину за нанесение вреда природе» – новость с таким заголовком облетела на прошлой неделе белорусские телеканалы и интернет-сайты.
В частности, в новостной программе «24 часа» на телеканале СТВ сообщались детективные подробности происшествия:
«Мужчина арендовал пруд и организовал платную рыбалку. В один момент он решил спустить воду, чтобы выловить всю рыбу. Для этого кустарным способом был сооружен 20-метровый сливной канал. Однако вместе с водой из его пруда вода полностью вытекла и из соседнего, который находился чуть выше по течению. Самовольная операция проводилась ночью. О происходящем инспекции природоохраны по телефону доверия сообщили неравнодушные люди».
«Инспекция считает, что данное правонарушение имеет большое и серьезное значение, так как незаконно был опорожнен этот водоем, в результате чего, возможно, погибла не только рыба, но и другие дикие животные, которые обитали в этом водоеме», – сказал в интервью «24 часа» заместитель начальника отдела Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Николай Андрейчиков.
Выяснилось, что речь идет о пруде Тарасово возле Дубовки – том самом, на котором в июне 2017 года уже кипели страсти. Напомним, Бобруйская межрайинспекция охраны животного и растительного мира тогда обвиняла арендатора этого водного объекта Александра Кисленка в нарушении требований законодательства при ведении платного любительского рыболовства. В результате Бобруйский районный Совет депутатов принял решение прекратить действие договора аренды рыболовных угодий пруда Тарасово на территории Телушского сельсовета. Александр Кисленок был с этим не согласен и всячески добивался, по его словам, «справедливости».
Инспекция: самовольно строить каналы нельзя
– Предприниматель в октябре этого года с целью отлова рыбы организовал самовольное строительство гидротехнического сооружения – водосливного канала, – подтвердил и. о. начальника Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Илья Дудаль. – Сделал это, не имея соответствующего проекта на ведение данных работ, из-за чего уровень воды в пруде Тарасово понизился примерно на 1 метр, а водоем, расположенный выше, истощился полностью.
– Самовольно строить гидротехнические сооружения нельзя, поскольку это может нанести вред природе и привести к непредсказуемым последствиям, – подчеркнул Илья Викторович. – Проект на такое строительство должны изготавливать уполномоченные организации. А до того проект должен быть согласован с Минприроды и другими службами.
Верхний водоем. Природоохранная инспекция утверждает, что он почти пересох в результате спуска воды из пруда.
По словам Ильи Дудаля, райисполкомом приняты все меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее истощение водоемов. А арендатору предписано выполнить работы по восстановлению дамбы и засыпанию водосливного канала, им построенного.
Впрочем, уголовного дела против арендатора пруда Тарасово по итогам этих обвинений до сих пор не возбуждено, это «ВБ» подтвердили в Бобруйском РОВД. Проводится проверка.
Арендатор: пытались решить проблему
Заместитель директора ООО «Белальтернатива», которое сейчас арендует пруд Тарасово, Александр Кисленок не согласен с обвинениями, приводит свои доводы:
– У нас не было цели спустить пруд. Была старая труба, которая засорилась и плохо функционировала, мы заменили ее на новую. То есть, мы лишь реконструировали, отремонтировали существующее сооружение, – поясняет Кисленок. Он утверждает: в период осенних паводков старая труба была не в состоянии пропускать всю воду, которая стекала в пруд с лесов и полей.
Александр Кисленок, арендатор пруда, и построенная им «труба».
– Ее забивал лед, ветки, вода поднималась через верх и размывала дорогу. И так было каждый год. Мы не раз своими силами засыпали ее, неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой помочь решить эту проблему. Весной 2018 года Бобруйский лесхоз, которому принадлежит пруд и территория вокруг него, по просьбе райисполкома спустил воду из пруда с целью предотвратить разрушение земляной насыпи на дамбе, но это не спасло.
По словам Александра Владимировича, все это время он пытался найти хоть какие-то документы на старое гидротехническое сооружение. Однако никто их не предоставил.
В этом же году ООО «Белальтернатива» наняло по договору подряда другое ООО, которое на месте старой трубы построило новое гидротехническое сооружение.
То самое новое гидротехническое сооружение.
– Работа была завершена 8 октября 2018 года, о чем имеются акты, – говорит А. Кисленок. – А ночью с 19-го на 20-е октября произошел прорыв трубы. Как только мы узнали об этом, вызвали участкового, который зафиксировал промыв грунта. Инспекция животного и растительного мира на аварии не присутствовала. Утром сообщили о случившемся в райисполком. Утром приехали специалисты и остановили утечку воды.
– Некоторые источники утверждали, что из пруда ушло 10-15, а то и все 20 процентов воды, – рассказывает далее Александр Кисленок. – По нашему мнению, 3-5 процентов. Это небольшое количество, летом в период засухи пруд иногда мелеет и на 30 процентов.
Чтобы узнать точные цифры, нужно сделать замеры воды до и после. Таких замеров, по словам А. Кисленка, никто не делал.
По поводу полного истощения в результате всех этих действий водоема, расположенного чуть выше пруда Тарасово, арендатор отвечает:
– Там никогда не было озера, это скорее болото, которое мы периодически немного очищали от зарослей. До прорыва и после уровень воды в этом болотце существенно не изменился, по крайней мере глаза этого не видят.
Верхний водоем. Природоохранная инспекция утверждает, что он почти пересох в результате спуска воды из пруда. Арендатор пруда считает, что уровень воды почти не уменьшился.
Не согласен Александр Владимирович и с утверждением, что могли пострадать рыба и другие дикие водные животные.
– Мы не обнаружили ни одной рыбы, которая бы погибла, – утверждает он. – И дикие утки живы. А ондатр, бобров в верхнем пруду нет.
Спорит арендатор и с формулировкой «причинен ущерб природе», поскольку, по его словам, пруд Тарасово не является природным водоемом:
– Знаю от местных старожилов, что озерцо было создано в 1956 году в ложбине как искусственный водоем, когда здесь находился танкодром для обучения танкистов вождению танков под водой. На этом месте стояли специальные классы для обучения, которые военные снесли где-то в 2008-2009 годах. Этот водоем не был предназначен для рыборазведения. А когда Союз развалился, все это было заброшено и так простояло около двадцати лет.
Пруд Тарасово.
В июне 2014 года пруд Тарасово площадью 7,5 гектаров был передан в аренду ООО «СУ-1511» (ООО «Белальтернатива» является его преемником). Александр Кисленок говорит, когда в 2017 году райисполком расторг с ним договор аренды, он был не против этого.
– Потому что на тот момент у меня было разрешение на организацию платного любительского рыболовства, а мне нужно было рано или поздно переходить на промысловый лов рыбы, – поясняет он. – После оформления всех документов нам вернули право аренды. И с апреля 2018 года мы снова являемся арендаторами пруда и зарыбляем его.
– Мы надеемся, что дальше будем спокойно работать. В планах – сделать у пруда единственный в Бобруйском районе официальный пляж, – поделился арендатор водоема.
Житель Дубовки Владимир Щербич рыбачит на пруде Тарасово через день. «Заплатил 3 рубля 50 копеек, и гарантированно без рыбы не уйдешь», – хвалит он местные угодья. В разногласия по поводу трубы Владимир Борисович особо не вникает.
Родник вблизи пруда, который «облагородил» арендатор водоема.
Где-то мы это уже слышали...
Многие читатели, прочитав об этой ситуации с каналом в Тарасово, наверняка припомнят историю с другим каналом, из-за которого, в итоге, получил судимость бывший директор городского «Водоканала» Олег Титов.
Олег Валентинович тогда тоже осуществил прокладку канала с помощью ПМК-84 без проекта, а как ремонтные работы, будучи уверен, что для этого проект не нужен.
Однако сравнение здесь неуместно. Как пояснил «ВБ» один из сотрудников правоохранительных органов, «во-первых, размах другой. Во-вторых, Титов не арендовал ту территорию, в которую вторгался. К тому же, нанес ли Кисленок ущерб природе своими действиями умышленно – тоже еще надо доказать».
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Арендатора пруда Тарасово в Бобруйском районе вновь обвинили в нанесении вреда природе.
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