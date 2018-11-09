Топливо подорожает на 1 копейку с 11 ноября

С 11 ноября 2018 года стоимость автомобильного топлива на АЗС Республики Беларусь изменяется на 1 копейку, сообщает пресс-служба концерна Белнефтехим.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,41, АИ-95-К5-Евро – Br1,50, АИ-98-К5-Евро – Br1,71, ДТ – Br1,50

Увеличение стоиомсти топлива производиьтся с целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти, говорится в сообщении.

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке Беларуси с начала года повышались неоднократно, как правило, на одну копейку. В последний раз повышение было осуществлено 28 октября.

Как ранее сообщалось, премьер-министра Игорь Ляшенко заявил, что цены на топливо в Беларуси за январь-октябрь текущего года выросли на 1 цент в эквиваленте.

"Отмечу, что в долларовом эквиваленте подорожание (за январь-октябрь – ИФ) составило 1 цент. При сегодняшней стоимости барреля в $72 справедливая цена за литр АИ-92 - 77 центов", - цитировала И.Ляшенко пресс-служба Совмина.

