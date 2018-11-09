ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лавров заявляет главе МИД Австрии о неприемлемости бездоказательных обвинений в связи со шпионским скандалом

10.11.2018 14:58 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Австрии Карин Кнайсль заявил о неприемлемости публичных бездоказательных обвинений в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к шпионажу в пользу России бывшего служащего вооруженных сил Австрии.

Как сообщил МИД РФ, разговор состоялся в субботу по инициативе австрийской стороны.

"Обсуждена ситуация в российско-австрийских отношениях, возникшая в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России бывшего служащего вооруженных сил Австрии. К.Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая известные решения, и выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия", - сообщил МИД РФ.

По его данным, "с российской стороны была акцентирована неприемлемость идущей вразрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений". "Подчеркнуто, что любые возможные взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов", - сообщил МИД РФ.

Ранее МИД РФ выразил протест в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в шпионаже в пользу России бывшего полковника австрийской армии и предупредил, что эти заявления привели к осложнению российско-австрийских отношений.

Накануне австрийские СМИ сообщили, что бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Газета "Кронен цайтунг" со ссылкой на неназванные источники указала, что офицер получил за сбор разведданных в общей сложности около 300 тыс. евро.

В связи с задержанием отставного полковника австрийской армии глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшуюся на начало декабря поездку в РФ. Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что "шпионаж недопустим и должен осуждаться", а также сказал, что будет обсуждать дальнейшие шаги в отношении РФ со своими европейскими партнерами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Австрии Карин Кнайсль заявил о неприемлемости публичных бездоказательных обвинений в связи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Урал" под напряжением: представлена электрическая версия мотоцикла Ural cT
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика