Лавров заявляет главе МИД Австрии о неприемлемости бездоказательных обвинений в связи со шпионским скандалом

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Австрии Карин Кнайсль заявил о неприемлемости публичных бездоказательных обвинений в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к шпионажу в пользу России бывшего служащего вооруженных сил Австрии.

Как сообщил МИД РФ, разговор состоялся в субботу по инициативе австрийской стороны.

"Обсуждена ситуация в российско-австрийских отношениях, возникшая в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России бывшего служащего вооруженных сил Австрии. К.Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая известные решения, и выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия", - сообщил МИД РФ.

По его данным, "с российской стороны была акцентирована неприемлемость идущей вразрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений". "Подчеркнуто, что любые возможные взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов", - сообщил МИД РФ.

Ранее МИД РФ выразил протест в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в шпионаже в пользу России бывшего полковника австрийской армии и предупредил, что эти заявления привели к осложнению российско-австрийских отношений.

Накануне австрийские СМИ сообщили, что бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Газета "Кронен цайтунг" со ссылкой на неназванные источники указала, что офицер получил за сбор разведданных в общей сложности около 300 тыс. евро.

В связи с задержанием отставного полковника австрийской армии глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшуюся на начало декабря поездку в РФ. Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что "шпионаж недопустим и должен осуждаться", а также сказал, что будет обсуждать дальнейшие шаги в отношении РФ со своими европейскими партнерами.