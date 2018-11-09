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Трамп находится с визитом во Франции
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что рад прибыть с визитом во Францию по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
"Я сейчас в Париже и готовлюсь к празднованию годовщины окончания Первой мировой войны. Разве есть что-либо лучше, чем праздновать окончание войны, а особенно той самой, которая стала одной из самых кровавых за всю историю?", - написал Д.Трамп в Twitter.
В свою очередь, советник по нацбезопасности Д.Трампа Джон Болтон написал, что для него "стала привилегией возможность присоединиться к Д.Трампу и к давнему союзнику США (президенту Франции Эмманюэлю Макрону - ИФ), чтобы почтить память погибших в войне".
Агентство "Блумберг" напоминает, что на субботу у Д.Трампа была намечена встреча с Э.Макроном, а остальные мероприятия в ходе его поездки связаны именно со столетием окончания Первой мировой войны.
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Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что рад прибыть с визитом во Францию по случаю столетия окончания Первой мировой войны. "Я сейчас в Париже и готовлюсь...
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