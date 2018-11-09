Премьер-министр поручил доработать комплекс мер по развитию Оршанского района

Премьер-министр Сергей Румас 10 ноября провел заседание президиума Совета министров, на котором были рассмотрены проекты комплексной программы развития Оршанского района на период до 2023 года и указа президента "О дополнительных мерах по созданию условий для ускоренного развития Оршанского района Витебской области", - сообщили в пресс-службе правительства.

"Как отметил Сергей Румас, соответствующие разделы программы, комплекса мер и проект указа прошли защиту у заместителей Премьер-министра с участием руководителей республиканских органов государственного управления, Витебского облисполкома и Оршанского райисполкома. Во время работы над проектами программы и Указа многое уточнено. Но остались вопросы, требующие обсуждения", - говорится в сообщении.

"Первый – к программе приложен комплекс мер, включающий более пятисот мероприятий. Комплекс мер нуждается в существенной доработке. Его нужно структурировать по органам государственного управления, целям, задачам. Определить единую систему индикаторов и параметров достижения целей задач в зависимости от видов деятельности", - подчеркнул премьер-министр.

По словам руководителя правительства, также необходимо на основе комплекса мер, утвержденного на республиканском уровне, развернуть мероприятия в отраслевых и региональных планах мер по развитию Оршанского района. "Они должны конкретизировать и детализировать мероприятия комплекса мер, закрепить за мероприятиями и организациями конкретных должностных лиц. Эти мероприятия должны позволить нам обеспечить требуемый результат", - акцентировал внимание С.Румас.

Премьер-министр считает, что персональная ответственность за выполнение программы и комплекса мер должна возлагаться на председателей Витебского облисполкома, Оршанского райисполкома, руководителей органов государственного управления. А мониторинг программы и комплекса мер, по мнению руководителя правительства, должно осуществлять министерство экономики.

С учетом состоявшегося обсуждения премьер-министр поручил доработать в кратчайшие сроки проекты комплексной программы развития Оршанского района на период до 2023 года и указа президента "О дополнительных мерах по созданию условий для ускоренного развития Оршанского района Витебской области" и внести их в администрацию президента до 16 ноября.