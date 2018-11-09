|
В Беларуси дорожает топливо. В 23-й раз за год
>
С 11 ноября в стране снова на одну копейку подорожает топливо,
Новая стоимость: литр бензина АИ-92-К5-Евро − 1,41 рубля; АИ-95-К5-Евро − полтора рубля; ДТ − полтора рубля.
Комментарий вице-премьера Ляшенко
Игорь Ляшенко в конце этой неделе посещал «Гродно Азот»,
77 центов − это 1,64 рубля. Выходит, именно столько справедливо платить за бензин в Беларуси. В
Фото: Андрей Александров, Sputnik.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 11 ноября в стране снова на одну копейку подорожает топливо, пишет пресс-служба «Белнефтехима». Кстати, на прошлых выходных цена не менялась − это произошло...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)