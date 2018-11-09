В Беларуси дорожает топливо. В 23-й раз за год

С 11 ноября в стране снова на одну копейку подорожает топливо, пишет пресс-служба «Белнефтехима». Кстати, на прошлых выходных цена не менялась − это произошло впервые с середины августа.

Новая стоимость: литр бензина АИ-92-К5-Евро − 1,41 рубля; АИ-95-К5-Евро − полтора рубля; ДТ − полтора рубля.

Комментарий вице-премьера Ляшенко

Игорь Ляшенко в конце этой неделе посещал «Гродно Азот», сообщает пресс-служба правительства. Среди прочего, его спросили про подорожание топлива. Он объяснил, что стоимость зависит от цен на нефть: «Отмечу, что в долларовом эквиваленте подорожание составило один цент. При сегодняшней стоимости барреля в 72 доллара справедливая цена за литр АИ-92 − 77 центов. Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на одну копейку будет продолжено».

77 центов − это 1,64 рубля. Выходит, именно столько справедливо платить за бензин в Беларуси. В рейтинге стран по ценам на бензин мы находимся на 27 месте. Россия, для сравнеиня, на 24-м. В среднем по миру бензин стоит 1,16 доллара за литр.

Фото: Андрей Александров, Sputnik.by