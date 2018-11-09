С паспортом Японии можно без визы отправиться в 190 стран мира. С беларуским − в 77

Компания Henley & Partners опуликовала новый индекс паспортов − это рейтинг, в котором указывается, в какое количество стран могут отправиться граждане каждого конкретного государства мира. Например, с паспортом Литвы и Латвии можно не получать визу, если отправляетесь в 179 стран мира. А с беларуским − всего лишь в 77 государств.

В начале этого года на первом месте была Германия, но в обновлённом индексе она опустилась на третье место с показателем в 188 стран мира. На первом и втором месте расположились Япония и Сингапур − 190 и 189 государств соответственно. К слову, в ООН состоит 193 участника, а всего в мире насчитывается 252 страны − но из них семь не имеют определённого статуса (Республика Абхазия, Республика Косово), а ещё 35 являются зависимыми территориями (Фарерские острова, Гренландия, Гибралтар, Американские Виргинские острова).

За последние месяцы у жителей Японии и Сингапура появилась одна новая точка «безвиза» − Узбекистан, который открыл для этих стран свои границы 5 октября.

Украинский паспорт позволяет беспрепятственно отправиться в 128 стран мира, российский − в 119, польский − в 175. А с беларуским паспортом вас, к сожалению, без визы пропустят лишь в 77 государств.