ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первое подорожание ноября: изменилась стоимость топлива в Беларуси

10.11.2018 15:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. С 11 ноября в Беларуси вырастет цена на автомобильное топливо. Стоимость бензина и дизеля изменится в 22 раз с начала года.  

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», чтобы продолжить компенсацию для НПЗ роста затрат на покупку нефти, было решено увеличить цену топлива на 1 копейку.  

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 41 копейку,  

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 50 копеек,  

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 71 копейку,  

ДТ – 1 рубль 50 копеек.  

Предыдущее изменение цен было 28 октября, так что нынешнее подорожание – первое за ноябрь.  

В прошлый раз стоимость топлива возросла на копейку – здесь подробности.  
Новости по теме

В Беларуси с 28 октября на 1 копейку дорожает топливо

С 21 октября в Беларуси подорожает топливо. Но не всё

Копейкой больше: с 14 октября дорожает топливо на белорусских заправках

Первое подорожание месяца: с 7 октября в Беларуси изменяются цены на топливо

В Беларуси с 30 сентября на 1 копейку увеличится стоимость топлива

Ещё на 1 копейку дороже: с 23 сентября в Беларуси изменится стоимость автомобильного топлива

Бензин будут продавать на венесуэльских АЗС по международным ценам

Белнефтехим: с 16 сентября автомобильное топливо подорожает на 1 копейку
‡агрузка...
Новости 24 часа

В Гомеле проходит крупнейшая в стране IT-конференция «GECon–2018»

Особняки голливудских звезд сгорели из-за пожара в Калифорнии

В Канаде неизвестный стрелял в ребенка и мужчину

Почти 800 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ Санкт-Петербурга

Новая амбулатория в минском квартале «Магистр» приняла первых пациентов

Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

Полицейские рассматривают нападение в Мельбурне как теракт

Все новости
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С 11 ноября в Беларуси вырастет цена на автомобильное топливо. Стоимость бензина и дизеля изменится в 22 раз с начала года.   Как сообщается на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле проходит крупнейшая в стране IT-конференция «GECon–2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика