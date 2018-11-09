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Первое подорожание ноября: изменилась стоимость топлива в Беларуси
Новости Беларуси. С 11 ноября в Беларуси вырастет цена на автомобильное топливо. Стоимость бензина и дизеля изменится в 22 раз с начала года.
Как
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 41 копейку,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 50 копеек,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 71 копейку,
ДТ – 1 рубль 50 копеек.
Предыдущее изменение цен было 28 октября, так что нынешнее подорожание – первое за ноябрь.
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Новости Беларуси. С 11 ноября в Беларуси вырастет цена на автомобильное топливо. Стоимость бензина и дизеля изменится в 22 раз с начала года. Как сообщается на...
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