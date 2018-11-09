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В Гомеле проходит крупнейшая в стране IT-конференция «GECon–2018»
Новости Беларуси. Беларуси необходимо больше программистов. Решать кадровый вопрос совместно с государственными вузами берутся и сами разработчики программного обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гомель принимает крупнейшую в стране региональную IT-конференцию. Технологии, дизайн, коммуникации с командой и построение доверительных отношений с партнерами и заказчиками: изучается самый передовой опыт.
Андрей Ковалёв, организатор конференции:
Сергей Кожемякин, участник конференции:
В Гомеле программисты собираются уже третий раз. Поделиться своим опытом приехали специалисты из Беларуси, России, Украины, Великобритании и США.
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В Гомеле проходит крупнейшая в стране IT-конференция «GECon–2018»
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Новости Беларуси. Беларуси необходимо больше программистов. Решать кадровый вопрос совместно с государственными вузами берутся и сами разработчики программного...
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