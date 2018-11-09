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Особняки голливудских звезд сгорели из-за пожара в Калифорнии

10.11.2018 15:18 — Разное | СТВ  
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Новости США. В Калифорнии по-прежнему не удаётся усмирить лесные пожары. Известно о 10 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особняки голливудских звезд сгорели из-за пожара в Калифорнии

Огонь быстро перемещается. Пламя уже добралось до Малибу и не пожалело особняки голливудских звезд и фотомоделей.

Особняки голливудских звезд сгорели из-за пожара в Калифорнии

Всего приказы об эвакуации получили более 200 тысяч жителей США. Бегство из этого пекла представляет смертельную опасность: в своих машинах по дороге к спасению погибли пять человек. Этот пожар уже называют самым разрушительным в истории штата.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости США. В Калифорнии по-прежнему не удаётся усмирить лесные пожары. Известно о 10 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь быстро...
 
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