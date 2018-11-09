|
Особняки голливудских звезд сгорели из-за пожара в Калифорнии
Новости США. В Калифорнии по-прежнему не удаётся усмирить лесные пожары. Известно о 10 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь быстро перемещается. Пламя уже добралось до Малибу и не пожалело особняки голливудских звезд и фотомоделей.
Всего приказы об эвакуации получили более 200 тысяч жителей США. Бегство из этого пекла представляет смертельную опасность: в своих машинах по дороге к спасению погибли пять человек. Этот пожар уже называют самым разрушительным в истории штата.
Новости по теме
‡агрузка...
В Гомеле проходит крупнейшая в стране IT-конференция «GECon–2018»
Особняки голливудских звезд сгорели из-за пожара в Калифорнии
В Канаде неизвестный стрелял в ребенка и мужчину
Почти 800 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ Санкт-Петербурга
Новая амбулатория в минском квартале «Магистр» приняла первых пациентов
Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних
«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси
Полицейские рассматривают нападение в Мельбурне как теракт
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В Калифорнии по-прежнему не удаётся усмирить лесные пожары. Известно о 10 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь быстро...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)