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Новая амбулатория в минском квартале «Магистр» приняла первых пациентов
Новости Беларуси. Череда ноябрьских подарков продолжается. 10 ноября в столичном жилом квартале «Магистр» открыли амбулаторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её начали строить в 2013 году.
В церемонии закладки первого камня принимал участие Президент Беларуси. Микрорайон включает в себя девять 10-этажных домов.
В них заселились, преимущественно, представители научной и творческой интеллигенции Минска. Теперь путь за медицинской помощью для них стал намного короче.
Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Получать медицинскую помощь в амбулатории смогут более 3000 взрослых и 1000 детей. Приём будут вести два врача общей практики, а вот хирург, врач функциональной диагностики и акушерка – дважды в неделю.
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Новая амбулатория в минском квартале «Магистр» приняла первых пациентов
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Новости Беларуси. Череда ноябрьских подарков продолжается. 10 ноября в столичном жилом квартале «Магистр» открыли амбулаторию, сообщили в программе Новости «24...
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