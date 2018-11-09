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Новая амбулатория в минском квартале «Магистр» приняла первых пациентов

10.11.2018 14:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Череда ноябрьских подарков продолжается. 10 ноября в столичном жилом квартале «Магистр» открыли амбулаторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её начали строить в 2013 году.

Новая амбулатория в минском квартале «Магистр» приняла первых пациентов

В церемонии закладки первого камня принимал участие Президент Беларуси. Микрорайон включает в себя девять 10-этажных домов.

Новая амбулатория в минском квартале «Магистр» приняла первых пациентов

В них заселились, преимущественно, представители научной и творческой интеллигенции Минска. Теперь путь за медицинской помощью для них стал намного короче.

Новая амбулатория в минском квартале «Магистр» приняла первых пациентов

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В целом, по Минску идет на разных стадиях: от проектирования до начала строительства по объектам здравоохранения, первичной медицинской помощи – это поликлиники. Пять поликлиник в микрорайонах Сухарево, Лошица, Восток, подстанция скорой медицинской помощи на Сырокомли.

Новая амбулатория в минском квартале «Магистр» приняла первых пациентов

Получать медицинскую помощь в амбулатории смогут более 3000 взрослых и 1000 детей. Приём будут вести два врача общей практики, а вот хирург, врач функциональной диагностики и акушерка – дважды в неделю.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Череда ноябрьских подарков продолжается. 10 ноября в столичном жилом квартале «Магистр» открыли амбулаторию, сообщили в программе Новости «24...
 
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