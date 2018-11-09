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Лучшим игроком октября стала Свитолина, Соболенко – вторая
Новости Украины. Украинская спортсменка Элина Свитолина (4 WTA) признана лучшей теннисисткой октября.
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«Я прошла свой путь в матче, на турнире. Это показывает, что я могу играть в большой теннис и, несомненно, придаёт мне уверенности. Думаю, мне больше не нужно никому нечего доказывать», – приводит WTA слова Элины.
Можно упомянуть, что лучшим результатом Свитолиной была третья строчка в мировом рейтинге, так что сейчас она в шаге от своего былого успеха.
Второе место по итогам голосования заняла Арина Соболенко. Третье и четвёртое места достались Каролин Возняцки и Слоан Стивенс.
На неделе мы сообщали, что Соболенко номинирована на звание игрока месяца.
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Новости Украины. Украинская спортсменка Элина Свитолина (4 WTA) признана лучшей теннисисткой октября. Как сообщается на сайте WTA Tennis, девушка победила в...
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